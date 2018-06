Por qué defiendo la vida desde el momento de la concepción

13/06/2018 -

En la Republica Argentina estamos viviendo y transitando una epoca de cambios que nos tiene como protagonistas y que avanza gracias al dialogo y el respeto. ¡§Hace 35 anos que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos: el aborto. Como dije mas de una vez, estoy a favor de la vida, pero tambien estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Por eso vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este ano. Espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas¡¨. Con esas palabras, que son un fragmento del discurso de apertura de Sesiones Ordinarias 2018, el Presidente de la Nacion, Mauricio Macri, daba por primera vez en 35 anos una oportunidad historica de debate sobre el aborto para todos los argentinos. Es por eso que este ano se comenzo a dar ese intercambio escuchando las distintas voces y posturas, tanto a favor como en contra del proyecto de ley de interrupcion voluntaria del embarazo. Durante estos ultimos meses, las diversas posiciones que hemos oido se han dado incluso en Cambiemos, este espacio politico en el que apostamos a la diversidad y a la pluralidad, un ejemplo de tolerancia a las diferencias. Hoy convivimos respetuosamente quienes tenemos diferentes posiciones sobre este tema, sin juzgar a los que piensan distinto en forma negativa, sin discriminar, respetando la individualidad, pero sabiendo que las expresiones son honestas y tienen una profunda reflexion personal. Creo que como Estado debemos cuidar el derecho a la vida y respetarlo. Es el Estado el que debe proteger y cuidar la vida de sus ciudadanos. Y, en ese sentido, no puede aceptar terminar con la vida de un ser humano que existe desde el momento de la concepcion. Como lo dice el articulo 75, inciso 23, segundo parrafo de nuestra Constitucion Nacional, corresponde al Congreso: ¡§Dictar un regimen de seguridad social especial e integral en proteccion del nino en situacion de desamparo, desde el embarazo hasta la finalizacion del periodo de ensenanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia¡¨. Particularmente, y aun reconociendo el problema, no considero que la despenalizacion del aborto sea la solucion. No considero que terminar con una vida lo sea. En cambio, existen otras alternativas importantes, como la adopcion, con la que estoy de acuerdo que se pueda impulsar aun mas para mejorar y acortar su proceso o demora. Ademas de seguir trabajando en una mejora de la educacion sexual en las escuelas. Creo firmemente que la educacion, la prevencion y la responsabilidad son la respuesta. Tenemos que aspirar a tomar decisiones maduras en las que se reconozcan y nos reconozcamos como responsables para cuidar todas las vidas. Hoy tenemos una ley que contempla distintas situaciones en las que el aborto se encuentra despenalizado. Desde mi lugar, quiero manifestar mi apoyo y defensa por la vida que se da a partir del momento de la concepcion. El valor de la vida es el mas importante y nada ni nadie tiene el derecho de quitarlo. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente y debe ser protegido. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. No me parece correcta la idea de cortarle la posibilidad de desarrollo a una persona por nacer. No se puede elegir entre una vida y la otra. No me gusta el lugar de tener que decidir entre una vida y otra. El embrion es el estadio por el que hemos pasado todos los seres humanos y ya es considerado vida. Por eso, el hecho de coartar una vida no lo considero adecuado. No me siento con el derecho a decidir por la vida de los demas. El valor de la vida humana es superior a cualquier otro, y el derecho a la vida es el primero. Por eso estoy a favor de la vida desde el momento de la concepcion. Y quiero que cuidemos las dos vidas, la de la madre y la del hijo (persona por nacer). Quiero que salvemos las dos vidas. Estoy a favor de eso. Todo esto nos genera un aprendizaje que no tiene que ver con la cuestion puntual, y esto es, tenemos que ser capaces de disentir, tenemos que ser capaces de convivir con el otro aunque piense distinto, no podemos dejar de dialogar, no podemos cambiar nuestras convicciones por miedo, tenemos que ser valientes y en esa valentia ser respetuosos de las convicciones de los demas.