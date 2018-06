Fotos Prevén un ticket promedio de $750 a nivel local en las ventas del Día del Padre

13/06/2018 -

Mientras cuatro de cada 10 presentes que se comprarán para agasajar a papá en su día tendrán un valor estimado de $1.000, según un estudio realizado a nivel nacional sobre las expectativas de venta de los diferentes negocios según un análisis de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), a nivel local, las expectativas son un poco más moderadas ya que desde la Cámara de Comercio (CCI) indicaron que la estimación delticket promedio se ubica en unos $750.

De acuerdo con el análisis a nivel nacional realizado por Focus Market, la consultora que dirige el Lic. Damian Di Pace, "un 42% de los consultados prevé gastar hasta $1.000, un 26% hasta $3.000, un 19% hasta $500, un 4% hasta $7.000, otro 4% hasta $10.000 y un 5% hasta $300".

A nivel local, los números que se manejan son un poco más mesurados. Miguel Siufi, presidente de la Cámara de Comercio local, dijo "creo que nosotros vamos a estar por debajo de ese promedio, teniendo en cuenta que hay rubros de mucha influencia de valores menores. Sí puede haber rubros por encima de los $1.500 a $2.000 en la parte de electrónica, de alguna textiles, de marcas, pero el promedio va a estar por debajo de los $1.000".

En este punto señaló que "mi estimación no supera los $750, porque no está impactando aún el movimiento previo. Se ha adelantado un poco el Mundial y la venta que hubo el fin de semana pasado mucha de ella fue vinculada al Mundial y no va a impactar en la venta del Dia del Padre".

Añadió que "va a ser un Día del Padre bueno, pero las ventas van a estar afectadas por las previas al Mundial, como por ejemplo los electrodomésticos, un rubro que podría ser un influyente importante va a estar ausente porque se han adelantado las ventas". En cuanto al resto de los rubros, evaluó que "no se va a mover antes del jueves. Hay una característica que se repite en fechas similares, siempre se concentran en los tres últimos días previos al acontecimiento festivo y no superan las 72 a 96 horas antes de la fecha mencionada".

En tanto en un rubro como perfumería, la propietaria de uno de estos negocios, Eugenia Basbús, indicó que "en la perfumería masiva estimamos un promedio de venta en tickets de $250 en fragancias de hombre y en las fragancias más selectivas para hombres, de 30 ó 50 ml, puede ser un promedio de $1.200. La gente desde el viernes está comprando regalos y, como todos los días del padre, los tamaños que se venden son los medianos o chicos con descuentos".

A su vez, Alberto, encargado de una tienda de ropa para hombres, señaló que "esperamos un ticket promedio de unos $700 por la cantidad de prendas que tenemos en oferta y en promociones que la gente ya ha comenzado a elegir, pero está por ahí el número". Por su parte, Pablo, propietario de una zapatería céntrica, señaló que "estimamos que puede estar en los $1.500 promedio el ticket pero tenemos que ver cómo se comporta la demanda, desde el jueves hasta el sábado van a ser los días clave".

"Las expectativas de ventas que uno se pone son superadoras, pero como viene la cosa, lo ideal sería vender la misma cantidad de prendas que el año pasado y un 20% más en los tickets cumpliría eso, vamos a ver qué pasa con la demanda, lo ideal para nosotros sería un ticket de $1.500", señaló Gustavo, encargado de una cadena de vaquerías céntricas.