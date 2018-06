El fiscal Gerardo Pollicita desestimó una denuncia contra su par Delgado

13/06/2018 -

El fiscal federal Gerardo Pollicita desestimó por "inexistencia de delito" una denuncia contra su par Federico Delgado y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, por supuestas irregularidades en la toma de declaración al arrepentido cambista brasileño Leonardo Meirelles, condenado en Brasil por el escándalo del "Lava Jato". En un dictamen entregado al Juzgado Federal 3 a cargo de Daniel Rafecas, el fiscal pidió desestimar la denuncia hecha por el juez Claudio Bonadio contra Delgado y Rodríguez en el marco de una denuncia presentada por el titular de la AFI, Gustavo Arribas, por falso testimonio contra Meirelles por haberlo involucrado en supuestas transferencias de la empresa constructora brasileña. Bonadio ordenó la captura internacional de Meirelles -condenado ya en Brasil por el "Lava Jato"- y denunció a los dos fiscales que le tomaron declaración mediante videoconferencia en una de las causas que investiga en la Argentina el pago de sobornos por parte de Odebrecht y sus socias locales, un trámite durante el cual el cambista mencionó a Arribas. Durante ese trámite los fiscales escucharon a Merielles como testigo, pero no le tomaron juramento de verdad, algo que les cuestionó Bonadio. Pollicita no impulsó la denuncia del juez por entender que "si un fiscal comete un delito cuando omite una cuestión formal del procedimiento, se daría el absurdo de tener que concluir que, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del Código Procesal Penal, todo magistrado que no declare de oficio una nulidad constatada también estaría incurriendo en una actividad ilícita, lo cual resulta a todas luces improcedente y contrario a derecho", según el dictamen. "En caso de existir alguna deficiencia en la manera que se recibieron dichos testimonios, ello solamente podría ser corregido en la causa donde ocurrió", en este caso la que investiga el supuesto pago de sobornos para la adjudicación de la construcción de dos plantas potabilizadoras.