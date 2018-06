A Jon Seda no le fue bien en la serie "Chicago Justice" y volvió a ser policía en "Chicago PD"

13/06/2018 -

Nuevas historias se develan en la quinta temporada de "Chicago PD", serie que describe la vida cotidiana de policías y miembros de la unidad de inteligencia criminal asignada al Distrito 21 de la Policía de Chicago.

El actor estadounidense Jon Seda, quien interpreta a Antonio Dawson en la serie de Universal (en el 401 de TIC), en una conferencia de prensa a la que tuvo acceso EL LIBERAL, habló de "Chicago PD" y de su partida de "Chicago Justice".

¿Cuál fue tu reacción al oír que "Chicago Justice" no continuaría?

Esperaba que volviera y obtuviera otra oportunidad. Sólo tuvimos 13 episodios, así que es difícil poder decir algo cuando el recorrido fue tan corto. Sin embargo, estaba yendo bastante bien, creo que estaba promediando 6 millones de espectadores cada episodio. Dicho esto, creo que si se le hubiera dado otra chance y otra temporada, hubiera sido mejor. Nunca quieres ver que la serie de la que formas parte falle y no tenga posibilidad de regresar. Pero no creo que deba ser considerado un fracaso, simplemente no obtuvo una segunda temporada, pero logró un buen desempeño. Empecé a trabajar con personas geniales, otro gran grupo de actores que eran simplemente increíbles, el grupo técnico de trabajo aún más, así que fue un poco agridulce el saber que no continuaría. De todas formas, me siento honrado por el hecho de que Wolf y NBC vieron en mi personaje atributos que podrían ayudar a darle fuerza a este spin-off de la franquicia. Estoy contento de haber regresado a PD, me siento bendecido de estar de vuelta, pero hubiera deseado traer conmigo a todos los miembros de Justice.

Luego de la cancelación de "Chicago Justi ce", ¿qué tan inmediata fue la propuesta de regresar a "Chicago PD"? ¿Cómo se iniciaron esas conversaciones?

Creo que fue en la misma semana. Fue bastante rápido, lo cual fue genial. Estaba muy agradecido al respecto. Los actores esperamos obtener un año de permanencia dentro de los shows en los que participamos. Dentro de la Franquicia Chicago, comencé con Fire y esa intervención se convirtió en cuatro años de P.D. y luego Justice, y ya con eso me sentía muy feliz. De igual forma, saber que quieren que regrese a formar parte del elenco de los policías de Chicago es realmente increíble. Estoy muy complacido.