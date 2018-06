"Antonio es capaz de mantener el equilibrio en la Unidad de Inteligencia"

Fotos Seda en una escena de "Chicago PD" junto con Jason Beghe ("Hank" Voight)

¿Qué nos puedes contar acerca de cómo continuará la dinámica con Henry "Hank" Voight?

Somos como el Yin & Yang. Han pasado cinco años desde que crecieron juntos, desde ese lugar de donde vinieron cuando Antonio lo arrestó. Han aprendido mucho el uno del otro. A veces, como en la vida, no eliges a la familia en la que naces, sino que eliges a los que llamas familia y quién hubiera pensado que ese sería el caso entre nuestros personajes. Pero sí, son como hermanos. No van a estar de acuerdo todo el tiempo, pero creo que eso también se refleja en la quinta temporada; van a tener un poco más de esa tensión que existía entre Voight y Antonio, pero va a ser diferente ahora, ya que son consecuencias de cinco años de trabajar juntos. Es querer lo mejor el uno para el otro, pero a veces, la persona más difícil de llegar a entender cuál es la mejor manera es esa que está más próxima a ti. Con todos los cambios en Chicago, es difícil ser un policía en la Nación y mucho más en esta ciudad. La Unidad de Inteligencia ha operado de cierta manera por un tiempo y ahora las cosas tienen que cambiar. ¿Qué tan bien va a lidiar Voight con eso? Esa es otra gran ventaja de tener a Antonio de regreso porque es capaz de mantener el equilibrio. Él no quiere ver la unidad desmoronarse, quiere ayudar a mantenerla unida.