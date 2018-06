Una forma muy "gasolera" de estar en Rusia 2018

Hoy 07:06 -

Hay diversas opciones a la hora de poder estar en Rusia, pero en época de crisis, nada mejor que tomar el camino más económico. El pasaje a Moscú más barato, con dos escalas, cuesta alrededor de 1.800 dólares. En tanto, el paquete más básico cuesta U$S 2.465 (47 mil pesos). Eso incluye el pasaje, la estadía de siete días por U$S 350 (con alojamiento en un hotel de dos estrellas a 50 dólares la noche) y, a eso se suma, la entrada a cada partido, que cuesta U$S 105 (si se está solo una semana se pueden ver tres encuentros, por lo que se gastará U$S 315).

Para quedarse todo el mundial, el paquete oscila entre los 7.000 y 9.000 dólares. Con esa plata se puede ir a todos los partidos de la competencia, comprando los tickets de segunda o tercera categoría (todos los partidos por U$S 2.000); comer dos veces al día en un restorán muy barato (todo el mes U$S 2.040); pagar los pasajes, y hospedarse en un hotel tres estrellas muy alejado del centro (todo el mes U$S 1.200 la noche) l

Hay diversas opciones a la hora de poder estar en Rusia, pero en época de crisis, nada mejor que tomar el camino más económico. El pasaje a Moscú más barato, con dos escalas, cuesta alrededor de 1.800 dólares. En tanto, el paquete más básico cuesta U$S 2.465 (47 mil pesos).

Eso incluye el pasaje, la estadía de siete días por U$S 350 (con alojamiento en un hotel de dos estrellas a 50 dólares la noche) y, a eso se suma, la entrada a cada partido, que cuesta U$S 105 (si se está solo una semana se pueden ver tres encuentros, por lo que se gastará U$S 315).

Para quedarse todo el mundial, el paquete oscila entre los 7.000 y 9.000 dólares. Con esa plata se puede ir a todos los partidos de la competencia, comprando los tickets de segunda o tercera categoría (todos los partidos por U$S 2.000); comer dos veces al día en un restorán muy barato (todo el mes U$S 2.040); pagar los pasajes, y hospedarse en un hotel tres estrellas muy alejado del centro (todo el mes U$S 1.200 la noche)