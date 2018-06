Willy Caballero y Nahuel Guzmán abrieron las conferencias de prensa

Notas Relacionadas

A 48 horas del debut en el Mundial de Rusia 2018, Wilfredo Caballero y Nahuel Guzmán, dieron inicio a las clásicas conferencias de prensa durante la cita mundialista, y armaron un ida y vuelta entretenido pero también profundo: distensión, análisis y una evidente empatía entre los dos.

"Mirá que no sé si arranca él, ¿eh?", se metió el exarquero de Newell´s en una pregunta que iba dirigida a su compañero, pícaro. "Es un ejemplo que llegue al Mundial con ¿34?", lo miró. "¡No! 29", mintió Caballero, que en tres meses cumplirá 37 años.

Sobre el final de la conferencia, cuando ya habían pasado los asuntos futbolísticos, los dos aceptaron responder una consulta del enviado de LA NACION sobre sus posiciones personales respecto del tema del día en el país. Caballero fue el primero en acomodarse frente al micrófono: "Soy muy católico, muy creyente y estoy en contra (del aborto). Pero también soy muy claro y creo que hay situaciones muy graves en las que si se podría practicar. Puedo ser ambiguo en mi respuesta porque más creyente que sea también creo que hay situaciones gravísimas en las que las mujeres sufren. No quiero dar mi voto a nada. Desde acá, nosotros podemos hacer mucho", expresó.

Después le siguió su compañero: "No creo que sea conveniente dar un voto por sí o por no en este momento, meternos en una discusión de la cual uno está lejos y no puede participar. No estoy al tanto al detalle de lo que declara la ley y es difícil exponer. Sí comparto con Willy que hay excepciones, que hay mujeres que pasan por sufrimientos extremos. Tengo muchas charlas en casa con mi esposa sobre el tema y llegamos a un punto de discusión. Me gusta hacer hincapié en la libertad de las personas para elegir, ahí es donde creo que se puede llegar a encontrar un límite. Tampoco tengo necesidad de exponer un voto a favor o en contra, ojalá la decisión que en realidad tienen que tomar los que representan al pueblo argentino justamente represente a la mayoría del pueblo argentino", monologó Guzmán, un reconocido defensor de diferentes causas de derechos humanos.

Antes, se habían referido a diferentes temas de la vida de la selección en este lugar, con la mirada puesta en el partido frente a un rival que nunca jugó un Mundial...

Messi

"A Leo lo vemos muy metido, trabajando a la par del equipo, dando el ejemplo como los grandes. Como lo que es. (Estoy) orgulloso de poder compartir esta experiencia y tratar de acompañarlo en cada momento. Y ojalá podamos festejar al lado de él en cada partido. Tenemos que estar todos tranquilos de que Leo está muy bien", explicó sobre el crack argentino el actual arquero de Tigres de México.

Caballero, que será titular en el estreno ante Islandia (aunque haya evitado aceptarlo en esos términos, pese a las preguntas sobre el tema), también destacó el ejemplo del delantero del Barcelona. "Leo está entrenándose muy bien, dando el ejemplo por cómo se prepara, antes de los entrenamientos también, está muy enchufado. Ojalá arranque bien el Mundial porque todos los demás vamos a subir el nivel", señaló el arquero del Manchester City.

Listos para el debut

Desde la llegada a Moscú, Sampaoli dedicó gran parte de la preparación del equipo a determinar no solo el once que enfrentará a Islandia, sino también cómo dañar a un equipo que se espera se pare muy atrás y busque salir a la contra.

"Hemos trabajado mucho acerca del rival, cómo atacar y cómo defender. Seguro nos vamos a encontrar un partido muy duro, ellos defienden muy bien, muy juntos. Va a ser un partido muy duro, sobre todo porque es también el primer partido de un Mundial", dijo Caballero.

"Tenemos que tener paciencia. Hacer circular la pelota a las bandas para intentar encontrar espacio, para intentar profundizar con velocidad. Sí creo que va a ser un partido muy trabado en el que vamos a tener que controlar la ansiedad también", valoró Guzmán.

El partido fallido con Israel y la preparación física

Pese a solo haber disputado un partido de preparación, tras la suspensión del encuentro con Israel, tanto Caballero como Guzmán aclararon que el equipo llega en forma y listo para el arranque del Mundial.

"Creo que la preparación está siendo buena, estamos bien, estamos trabajando duro. Lo único malo fueron las dos pérdidas que tuvimos (Lanzini y Romero). Estamos bien, estamos mejorando algunas cosas y trabajando mucho para conseguir el mejor nivel y empezar bien", señaló Caballero.

"Estoy convencido de que el equipo se preparó de una gran manera. Creo que se ha hecho un trabajo físico bastante exigente. Se ha podido hacer una base física, se ha podido trabajar la parte colectiva en cuanto a lo defensivo, en cuanto a la organización defensiva, se ha podido trabajar la parte ofensiva y también cómo queda parado el equipo atrás. Y se ha podido trabajar en bloque. Creo que se ha logrado una buena conjunción de trabajo", subrayó Guzmán. Igual, se tomó tiempo para mirar hacia atrás: "En la Argentina nos olvidamos de cómo llegamos al Mundial porque somos exitistas, pero yo no. Ya queremos ganar, pero hay que darle valor a todo. Por supuesto que tenemos ambición, aunque hay que ser conscientes de dónde estamos parados", remarcó.

Caballero, que asentía, fue un paso más allá: "Hacer un buen Mundial es llegar a semifinales, como dijo Leo. Ojalá lleguemos un paso más del Mundial pasado", se animó. Después, los dos se subieron a un carrito y se fueron al almorzar.