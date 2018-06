Un mapache trepa 23 pisos de un rascacielo y es furor en Twitter

Hoy 16:48 -

La valentía de un mapache en Minnesota, Estados Unidos, se convirtió en furor entre los usuarios de Twitter, al trepar 23 pisos de un rascacielo.



El martes por la mañana el animal fue descubierto mientras trepaba por un rascacielos de la ciudad de St. Paul (Minnesota), concretamente la torre UBS.



Horas después el mamífero ya había escalado 12 pisos y muchos usuarios comenzaban a preguntarse por el destino del animal. Durante la tarde por la Red corría como la pólvora que el intrépido mapache se encontraba por encima del 21.º piso.



Entonces una filial de la cadena CBS empezó a transmitir los movimientos del animal en vivo.



Por la noche, los usuarios de Twitter comenzaron a trazar un plan para el rescate del mapache, y hasta un ciudadano estuvo tratando de enviar un dron para salvarlo.



Las organizaciones en defensa de los animales se movilizaron para rescatar al pequeño animal tan pronto como alcanzara la azotea del rascacielos.



Alrededor de las tres de la madrugada los internautas ya compartían la información de que el animal había alcanzado la azotea.



Por fin, se supo que el animal picó en una trampa con comida para gatos y que fue rescatado con éxito. Está sano y salvo. El bravo mapache subió los 23 pisos sin agua ni alimentos.



En el estado de Minesota viven alrededor de un millón de mapaches, que están acostumbrados a vivir cerca de los humanos en su búsqueda de alimento. Los mapaches pueden escalar fácilmente gracias a sus fuertes extremidades, pero es muy raro que se suban a edificios tan altos y a plena luz del día, dado que son animales nocturnos, explica el periódico Star Tribute.



Después de saberse que la historia terminaba con final feliz, los internautas han empezado a lanzar memes en homenaje al mamífero.









My picture from the 13th floor around noon. Hope he makes it down OK! #mprraccoon pic.twitter.com/gfVWysn9iO

— Ben (@Johnson88Ben) 12 de junio de 2018







Perhaps it's a silly question but, surely they have their windows washed- why cant you get an animal control person with a window washer and get him down? #mprraccoon He's tired, cold, malnourished and a baby! It's not too scary. He obviously wants to come inside. pic.twitter.com/PmbdbbJK0I

— Fiona Adorno (@FionaAdorno) 13 de junio de 2018







He is on the ledge on our floor. He seems to be doing well. We’ve been told that the building has live traps on the roof and are trying to get him to go up there. We all just have to keep our fingers crossed.. #mprraccoon pic.twitter.com/HY1PkuFKz0

— Paige Donnelly law (@donnelly_law) 12 de junio de 2018







The #mprraccoon is doing a little grooming now that he's a social media star. You know, on a 23rd floor window ledge. @MPRnews pic.twitter.com/pGcwh7OJ6L

— Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12 de junio de 2018