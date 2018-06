"El préstamo del FMI representa un gran respaldo"

14/06/2018 -

El acuerdo logrado con el FMI y el préstamo stand by de U$S 50.000 millones por tres años, fue valorado por el periodista Luis Rosales, al considerar que "representa un gran respaldo del mundo occidental hacia la Argentina y al Gobierno de Macri, pero como decía el economista José Luis Espert, es una señal de todos los que nos han ayudado y dado una oportunidad, para que recorramos un camino con mayor eficiencia y celeridad, pero en general, es una oportunidad a aprovecharla. Ya en el pasado lo desaprovechamos y no estamos en condiciones de una nueva decepción, sería política y socialmente de un altísimo costo atravesar un nuevo fracaso", señaló.

Por otro lado, dijo que la principal debilidad del gobierno nacional es la política económica: "Tendrían que haber seguido otra receta, la que señalaron economistas ortodoxos, para diagnosticar adecuadamente la profundidad de las crisis, recomendar y poner en practica otro modelo para tener soluciones a fondo". No obstante, dijo que el gradualismo que impulsa el Gobierno de Macri "ha probado no ser consistente para seguir manteniéndose en el tiempo", al tiempo que aspiró que el gran desafío en materia económica sea "reducir la inflación y bajar el déficit fiscal", como lo estipula la Nación como uno de sus ejes centrales en la gestión.