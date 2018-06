Isa quedará sin acción por este año

Fotos REPOSO El santiagueño Facundo Isa en la clínica de Marsella (Francia), rodeado de amigos del Lawn Tennis, luego de la operación.

14/06/2018 -

El tercera línea santiagueño Facundo Isa confirmó una dura lesión que lo mantendrá alejado de las canchas de rugby por al menos seis meses, casi toda la temporada 2018, debido a la confirmación de la rotura total de ligamentos cruzados de su rodilla derecha.

El forward que milita en el Toulon de Francia, equipo que es uno de los principales animadores del Top 14, confirmó la noticia en su Instagram personal, donde compartió una imagen junto a sus amigos y seres queridos en la clínica, luego de que se le practicara una operación en su pierna.

El ex tercera línea del Santiago Lawn Tennis Club sufrió la lesión en ocasión de jugar un partido con la camiseta del elenco del Toulon en el certamen Top 14 francés que enfrentó justamente al conjunto de Castres.

"Hoy (por ayer), me tocó por primera vez pasar por una cirugía, víctima de una rotura total de ligamentos cruzados. Estoy triste por tener que alejarme por un tiempo de las canchas de rugby. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los que me ayudaron y hablaron conmigo para poder salir adelante de este momento difícil que me toca transitar. Voy a trabajar muy duro para estar pronto con mis hermanos de @rctofficiel para volver más fuerte y cumplir mis objetivos del 2019", expresó Facundo Isa en las redes sociales, en las que recibió muchas muestras de cariño y de afecto. La gente, amigos, familiares le desean una pronta recuperación al jugador santiagueño, uno de los pilares en su momento del seleccionado argentino Los Pumas.