Enzo Francescoli le abre las puertas a Mascherano

14/06/2018 -

El mánager de River Plate, Enzo Francescoli reconoció que tuvo charlas con el volante de la Selección y, aunque no sería fácil tenerlo a corto plazo, admitió que "sería muy útil para el club en un futuro".

"Estuvimos hablando cuando me enteré que Barcelona lo iba a negociar. Lo intentamos, pero los números no eran lógicos. No se pudo hacer y él estuvo de acuerdo en que no era conveniente. No imagino que, si hace un buen Mundial, los chinos lo dejen ir, pero veremos. Estaría bueno", comentó Enzo Francescoli sobre la posibilidad de que el mediocampista se vuelva a poner la camiseta de River Plate.

Por otra parte, el uruguayo afirmó que "estaría bueno" que Ramiro Funes Mori vuelva a Núñez para jugar la Copa Libertadores.

"Fue muy importante. Pero hay un técnico y lo decidirá él", agregó el directivo en dialogo con radio Rivadavia.