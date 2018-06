Messi tiene otro mural en Balcarce

Fotos IMPONENTE. El mural con la figura de Lionel Messi, en una de las zonas más concurridas de Balcarce.

14/06/2018 -

Un mural donde figura el rostro y parte del torso con la camiseta albiceleste del capitán y astro del seleccionado argentino, Lionel Messi, se expone en la zona céntrica de la ciudad bonaerense de Balcarce, obra del artista local Nicolás Lahitte, a horas del comienzo del Mundial de Rusia y del debut del equipo albiceleste en el torneo.





Dentro del programa "Arte Urbano", impulsado por la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Balcarce, el artista balcarceño, como reconocimiento al crack del fútbol mundial y capitán del seleccionado argentino, pintó sobre un paredón situado en la avenida Favaloro y 26, en la ciudad bonaerense, una de las clásicas imágenes de Messi que gira alrededor del mundo.





El artista Nicolás Lahitte, de 30 años, contó que "pintar al mejor jugador del mundo en una de las paredes y de zona más transitada" de su ciudad natal, "fue un orgullo y una posibilidad que se me presentó para brindarle un reconocimiento y agradecimiento por las tantas alegrías que me ha dado a mí como al resto de los argentinos".

"Para llevar a cabo la obra, utilicé acrílicos, mezclando los colores para ser lo más fiel posible a la foto. Podríamos decir que el estilo utilizado se lo podría asociar con el arte pop por el tratamiento de la imagen y, sin dudas, tiene mucho de realismo".





Lahitte agregó: "Junto con la municipalidad se nos ocurrió que, con la cercanía del Mundial, que podríamos hacer un retrato del astro número uno del mundo, al mismo tiempo que para mí fue un gran desafío realizar la imagen de una persona tan reconocida mundialmente, en el que no podés cometer errores".





Por último, el artista indicó: "La imagen, donde se puede apreciar la cara sonriente y parte del torso que deja ver la camiseta celeste y blanca de la selección de fútbol de Argentina, me llevó unas tres semanas, a raíz de que el clima no me acompañó".





Por su parte, el director de Juventud de Balcarce, Sebastián Vidal, dijo: "Hemos elegido esta pared para retractar el rostro del astro futbolístico (seis metros de ancho por tres de alto), en una zona muy transitada automovilísticamente de la ciudad, donde pasa una avenida que lleva al centro de Balcarce y donde hay muchas escuelas, además de los deportistas y peatones que pasan por el lugar a raíz de las plazoletas".