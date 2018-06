"El estilo es el de arriesgar siempre un poco más"

Fotos DE BUEN HUMOR. Caballero y Guzmán se jugaron varias bromas durante su contacto con la prensa en Rusia.

14/06/2018 -

Wilfredo Caballero será titular el próximo sábado en el seleccionado argentino que debutará en la Copa del Mundo de Rusia ante Islandia, y por estas horas está viviendo sensaciones muy particulares porque a sus 36 años y siendo el más veterano del plantel, estará viviendo su primera experiencia mundialista luego de vestir la camiseta argentina apenas 135 minutos antes de este evento.





"Willy" formó parte de la primera rueda de prensa que ofrecieron los futbolista desde su llegada a Rusia el domingo pasado, y aunque siempre se manifestó muy "respetuoso del grupo", porque él es "nuevo" y la mayoría tiene historia con la camiseta argentina, definió sin titubeos que "el estilo de este seleccionado es el de arriesgar siempre un poco más".





"Como el estilo de este seleccionado es así, a los arqueros se nos crean más obligaciones en la salida desde el fondo, porque debemos estar muy finos para jugar con los pies", apuntó jugador del Chelsea de Inglaterra, surgida de la cantera de Boca Juniors.





"Y hacerlo así es una forma de apoyar al equipo, porque acá todos estamos convencidos de lo que propuso (Jorge) Sampaoli. Por ejemplo hoy (por ayer) estuvimos viendo más videos de Islandia y advertimos que tienen un bloque defensivo muy fuerte por el medio, así que habrá que atacarlos por los costados", manifestó en referencia al rival del debut mundialista del próximo sábado en Moscú.





Elogios de Guzmán

Al costado izquierdo del actual arquero del Chelsea inglés se sentó su colega Nahuel Guzmán, quien pese a tener una relación breve con el entrerriano, no escatimó elogios a la hora de referirse a él.





"Caballero me llamó la atención por el crecimiento en el juego que viene teniendo desde que estaba en Málaga, donde se convirtió en un arquero completo", resaltó el guardavallas de Tigres, de México, que está en Rusia por la lesión de quien era el titular, Sergio Romero, de quien heredó hasta su número de camiseta (el 1).





"Y ahora que lo conocí, lo considero un ejemplo, y en mi vida tuve solamente tres a lo largo de mi carrera: el "Flaco" Jorge Vivaldo, el paraguayo Justo Villar y Sebastián Peratta, éstos en Newell’s", destacó.





Abrumado por los elogios, Caballero hizo su devolución y destacó de Guzmán que es "una buena persona", lo que motivó que ambos se dieran un sentido abrazo, antes de volver a las bromas constantes del ex Newell’s, que tuvo un gran reconocimiento, aunque con sus particularidades, para dos entrenadores que lo dirigieron a lo largo de su carrera. "El único técnico que me dijo que iba a llegar al seleccionado argentino fue el chileno Juvenal Olmos, pero en Newell’s nunca me ponía. En cambio Gerardo Martino nunca me dijo algo así pero fue el que me llevó a la selección", puntualizó.





Lado negativo

Caballero abordó también el lado negativo de esta "preparación que fue muy buena, porque más allá de lo futbolístico, se trabajó muy bien en lo físico", al lamentar que "se hayan lesionado dos compañeros como Sergio Romero y Manuel Lanzini".





"Pero yo creo que los tres arqueros que estamos acá, nosotros dos y Franco Armani, nos lo merecemos, como también lo merecía Romero. Y no hay que olvidarse de la manera que llegamos a este Mundial, Cuánto nos costó. Los argentinos somos exitistas cuando nos conviene, pero yo soy más argentino que exitista", acotó Guzmán.





"Todos dicen que en el Mundial de México, cuando los compañeros veían bien a Diego Maradona en el micro se quedaban tranquilos, y que a nosotros nos podría pasar lo mismo con Lionel Messi. Pero ellos lo dicen ahora, porque en aquel momento no lo hacían", advirtió.





Y finalmente, tras declinar hablar de "algún contacto con Boca" para su futuro, el "Patón" Guzmán, claramente el más locuaz de los tres arqueros que están en Rusia, dio una sentencia que enarboló desde el principio el capitán Messi. "Se puede soñar con salir campeones, pero debemos ser realistas y aceptar la realidad". En el caso de él, "a buen entendedor, muchas palabras".