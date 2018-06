Cómo vivir el Mundial de Fútbol sin padecer ansiedad emocional ni ataques al corazón

Fotos LIC. ROSARIO SANGUEDOLCE. La psicóloga analizó la situación.

14/06/2018 -

Después de cuatro años de espera, y de muchas expectativas en torno a la Selección Argentina, hoy se inicia el Mundial de Fútbol, el evento deportivo más convocante y, con ello, los corazones de los hinchas comienzan a latir más fuerte. En un país tan futbolero con éste, la pasión, la ansiedad y los sentimientos se multiplican cada vez que el equipo argentino entra a la cancha. Y en los más fanáticos del fútbol, estas sensaciones se viven con cada partido independientemente de los protagonistas.

Todas estas emociones juntas pueden terminar mal si no se aprende a manejarlas y, por ello, los expertos advierten sobre la importancia de saber controlarla para evitar infartos o arritmias, o el estrés emocional que pueden dejar a una persona sin terminar de ver un partido.

"Lo que vive el hincha, más que estrés, se trata de una ansiedad que desborda, más allá de los límites. El fanático pone el cuerpo en esta ansiedad, en ese momento en el que se juega un partido y si este estado no es controlado puede terminar en un infarto o en otra alteración en el organismo. Además, el fanático, cuando se vuelve muy ansioso es capaz de pelearse con todos, y ésa es otra consecuencia de ese estado de euforia desmedida", explicó la Lic. en Psicología, Rosario Sanguedolce.

Y agregó: "Hay habitantes de países que se sienten representados totalmente por el equipo y es en ellos en los que aumenta el nivel de ansiedad, están pendientes de cada partido, no aceptan otras actividades durante este mes. Cuando planteamos este fanatismo por el fútbol ya estamos hablando de otro tipo de cuestión que tiene que ver con que se remonta a una cuestión más primitiva, en la cual el sentido de identidad es algo que se juega muy fuerte. Por eso, ellos sienten que cada vez que juega su selección todo el cuerpo, su psiquis, su energía están conectados a ese momento y se vive igual que una adicción".

Planteada la situación por la que atraviesan miles de argentinos durante los encuentros de la Selección nacional, la psicóloga sostuvo que es fundamental el apoyo de los terceros, para evitar la descompensación, aunque a veces se torne difícil.

"En ese momento, controlar esa ansiedad suele ser complicada, porque en ese momento suelen no tener efecto toda herramienta simbólica como la palabra de aliento o el consuelo. Vemos gente que se vuelca a las cábalas. Y eso no es malo porque hace que puedan controlar su ansiedad, los hace sentir más seguros. Sin embargo, no es lo mismo cuando surge la ansiedad extrema del después", ahondó.

Consecuencias

Todos estos estados de ansiedad, que posiblemente desemboque en el aumento de la presión arterial agravan el riesgo de sufrir infartos y accidentes cerebrovasculares. Estos no están relacionados con el resultado final del partido, sino con las emociones que se experimentan a lo largo de los 90 minutos de juego.