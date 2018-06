Karina "La Princesita" venció su miedo escénico y debutó con éxito como actriz de la mano del coreógrafo Flavio Mendoza

14/06/2018 -

Le llevó meses de ensayo y un arduo trabajo de confianza personal, pero todo valió la pena. La cantante de cumbia, Karina "La Princesita" Tejeda está feliz de haberse dejado convencer por Flavio Mendoza para protagonizar "Siddharta", el nuevo espectáculo con el que el productor y coreógrafo sorprende a los argentinos desde la calle Corrientes.

La exnovia del "Kun" Agüero habló de los miedos de salirse de lo conocido. "Es una emoción tan fuerte aceptar algo distinto a lo que hago. Estaba aterrada", le confió Karina al programa "Peatonal", que se emite por Crónica HD.

En el espectáculo, "La Princesita" está acompañada por Osvaldo Laport y Facundo Mazzei, quienes le aportan noche a noche el respaldo actoral que necesita para hacerle frente a sus inseguridades. "Fue un gran desafío aceptar esta propuesta, pero ahora que ya pasó, me siento muy agradecida con Flavio que confió en mí para hacer de Kamala", remarcó Karina.

Y agregó: "Me encontré con un mundo totalmente diferente del que no quiero salir más".

Por otro lado, Flavio reveló que si bien a "La Princesita" le costó "atreverse", el resultado es más que satisfactorio: "Lloró mucho en los ensayos porque pensaba que algunas cosas no las iba a poder hacer y yo le decía que sí. Me sorprendió y me encanta como persona. Es dulce y tan amorosa. Se identifica con la obra. Lo mejor es que ella esté en el espectáculo".

Flavio aprovechó para manifestar su satisfacción por este nuevo hijo artístico al que venía gestando mientras esperaba la llegada de su primer hijo, Dionisio, quien nació a través de la subrogación de vientre en Estados Unidos. "Es tan lindo que me siga emocionando, los veo y me genera placer. Fue un trabajo que costó mucho", dijo en referencia a la obra; y sobre la paternidad remarcó: "Es lo más lindo que me pasó en la vida. Después del teatro, corro para mi casa para poder darle la última mamadera y hacerlo dormir".