Oreiro se mete en el Mundial con un mensaje de unión

14/06/2018 -

Natalia Oreiro, protagoniza en su doble rol de cantante y actriz "United by Love" (Unidos por el amor), uno de los temas musicales dedicados al Mundial de Fútbol Rusia 2018 que comienza hoy, y ya ocupa los primeros puestos en redes sociales con, por ejemplo, 1,5 millón de visitas en YouTube, un fenómeno que atribuye a "una canción que habla de la unión entre pueblos".

Oreiro insistió en charla con Télam que "United by Love", refiere a "la esperanza de no perder la fe, de creer en los sueños de la superación y de no olvidarse de dónde uno viene".

"Para mí fue una experiencia increíble por varias razones, primero porque tengo con Rusia una relación de muchísimos años. La primera vez que viajé tenía 20 años, y va a quedar siempre grabada en mi corazón, porque pensaba que iba a llegar a un lugar tan lejano y extraño y lo sentí muy cercano", recordó emocionada.

"En Rusia -donde hace dos años hizo una gira por 16 ciudades- siempre me dijeron que se sentían identificados con mi forma de ser, y de hecho es así porque en la Plaza Roja siempre veía las mamushkas que tenían mi cara, y de alguna manera me hicieron sentir que era parte de ese lugar, donde me dicen ‘Nasha Natasha’, nuestra Natalia", evocó la actriz y cantante.

"Tanto en Uruguay como en la Argentina me preguntaban si iba a hacer alguna canción con respecto al Mundial en Rusia y la gente de Warner Music me propuso la idea de hacerla. Encontrar una buena canción es algo muy difícil y cuando la tenés, lo tenés todo. Se habló con 12 productores y les transmití mi idea", explicó.

El tema, producido por el colombiano Diego Córdoba y el napolitano Ettore Grenci, hace equilibrio entre el ritmo de candombe negroafricano en versión rioplatense hasta la balalaika. "Siempre fui fanática de la canción de Italia 90, y me parece que fue la mejor de todos los mundiales, por la energía que tiene, por lo que transmite, por su emoción de balada épica, y aunque no entiendas lo que dice, por el idioma. Te llega hasta las entrañas, y la ponía como ejemplo", dijo.

Y agregó: "Quería que arrancara como balada y se convirtiera en una fiesta. Para mí era muy importante fusionar a las culturas, que tuviera balalaikas, acordeones tan conocidos en Rusia como en Latinoamérica, pero cuando empieza a subir quería que tuviese mi pertenencia, candombe, con una intervención de 100 tamboriles", detalló.