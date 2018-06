Cómo reaccionó Vicentico ante la tensa situación que vivía su esposa en el teatro

14/06/2018 -

La confesión de Valeria Bertuccelli (48) destapó el escándalo más impensado en la farándula. A cuatro años de su partida de la obra "Escenas de la vida conyugal", que protagonizó junto a Ricardo Darín (61), la actriz aseguró que su alejamiento fue "porque artísticamente la obra estaba yendo para otro lado, y profesionalmente sentía que no estaba siendo tratada como quería, que había algo del trato que no la estaba pasando bien". Y agregó: "Era una manera en la que no se trata a una compañera de trabajo, por eso alcanza con que él reflexione y pida disculpas. Una disculpa pública me va a acomodar", dijo Bertuccelli en el ciclo de entrevistas de Luis Novaresio, por A24, adonde también habló de la reacción de su marido, el cantante "Vicentico". "La verdad es que se lo bancó muy bien, mi hijo Florián (23) se lo bancó muy bien porque tengo hijos varones, mi casa es toda de varones", contó la actriz.

"Todo el tiempo era ‘flaca, no pasa nada, olvidate, ya está’. En su momento, muchas veces estuvo a punto de ir a...", deslizó Bertuccelli y Novaresio repreguntó: "¿Hablar?". "Claro... si... pero, a la vez, tanto yo que decía ‘esto lo resuelvo yo, por mí no habla nadie, yo no necesito que mi marido vaya a hablar con nadie’. Este... igual, por ahí un poquito...", completó la actriz sobre el episodio.