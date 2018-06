Ricardo les dio "like" a comentarios picantes contra su colega

14/06/2018 -

Antes de la entrevista telefónica que le brindó al programa televisivo de Jorge Rial, Ricardo Darín fue mostrando su postura en torno de la denuncia que hizo contra él su colega, Valeria Bertuccelli, a través de Twitter.

Darín aprobó con "Me gusta" varios comentarios de sus seguidores. "Pegarle a Darín. Mañana van a aparecer tres o cuatro más a las que las maltrató. Qué fácil es tirar mierda sin pruebas"; "Hola Luis estoy viendo tu programa, espero que tu próxima entrevista sea a Ricardo Darín, ¿¿la otra cara no??"; "Darín es incapaz de hacer sentir así a una compañera"; "Indigna cuando se ofende e intenta lastimar tan libremente a un gran profesional y persona de bien", fueron algunos a los que Darín les regaló un "like".

Por su parte, Luis Novaresio aclaró que ya había convocado al actor para su ciclo. "Lo tengo invitado desde hace muchísimo tiempo. Él hasta ahora no nos dijo que sí", señaló.