Javier David, el diputado que puede inclinar la votación final

Fotos David junto a Monzó.

Hoy 09:18 -

Tras más de 20 horas de debate, la votación comienza a cerrar las cifras y todo anticipa que hay un solo diputado indeciso que puede inclinar la votación.

¿Quién es el hombre en cuestión? Se trata de Javier David, del bloque justicialista, quien pidió no expresarse en el recinto y que en alguna oportunidad se pronunció en contra del aborto.

El diputado nació en Salta, tiene 43 años, es casado y con dos hijos. Si vota a favor, se prevé un empate y así la decisión final recaerá en manos del presidente de la Cámara, Emilio Monzó. Si vota en contra, el proyecto se estanca.

"Yo estoy en contra del aborto, lo he dicho muchísimas veces, lo cual no significa que no tengamos que tener en cuenta un montón de situaciones. Me parece que hay que avanzar mucho. Vamos a esperar todas estas exposiciones, los datos de Nación que también son importantes y después tomaremos la mejor decisión", había manifestado en abril, durante una entrevista.