Fotos Carrió: "No hablé para preservar la unidad de Cambiemos"

Hoy 10:17 - "Represento a una parte de la sociedad que me ha votado, respeto las otras posiciones. Solo quiero decir que he estudiado durante 40 años este tema, no he hablado para preservar la unidad de Cambiemos". Con esta breve intervención luego de la votación, la diputada Elisa Carrió explicó su silencio durante el debate de la ley que legaliza el aborto y que acaba de lograr media sanción en Diputados.