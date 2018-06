Furor en Twitter por un perro que come sandía como una persona

Hoy 16:32 -

"Cheshire" es un pequeño perro que se convirtió en celebridad en Twitter luego de que su dueña publicará un video donde se ve al animal comiendo una sandía como si fuera una persona.

En las imágenes, se ve como el can comienza a morder lentamente la fruta desde el centro para terminar finalmente la rebanada entera, dejando solo la corteza verde.

El video, fue publicado en Twitter por @JenelleBnstr, fue reproducido por casi seis millones de usuarios y acumulá más de 420.000 'me gusta'.

The way my dog eats watermelon is everything pic.twitter.com/DOnklK9uEP