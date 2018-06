Amigos de Cacho Luna gritó campeón en la C50

15/06/2018 - El pasado sábado, el conjunto de Amigos de Cacho Luna, derrotó por penales a Rabenar en la gran final de la Zona Campeonato en la C50 del Torneo Anual que hace disputar la Asociación de Futbolistas Amateurs y que en esta oportunidad, llevó el nombre de “Omar Díaz”. El certamen sirvió para homenajear al recordado periodista deportivo fallecido a principios de este año. Tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, Amigos de Cacho Luna se impuso por 11 a 10, en una extensa definición por penales, para terminar dando la vuelta olímpica. El Anual de la Asociación seguirá mañana, con la segunda fecha de la C50 y la sexta de la C55. El programa: En Asociación Nº 1: Maestros vs. Lubricentro (C55) y Sitravise/Ipvu vs. Hotel Savoy (C50). En Asociación Nº 2: San Roque vs. Lagartos Malvinas (C55) y Veteranos de Güemes vs. Técnicos (C55). Club Banco Provincia: Súper Colón vs. Palaya (C50) y Banco Provincia B vs. Arquitectos (C55). En El Liberal: Expreso San Nicolás vs. Gimnasio Córdoba (C50) y San Carlos vs. Almirante Brown (C50). En Defensores de Forres: Rabenar vs. Mis Nietitos (C50). En San Isidro: Campeones del 28 vs. Saravah (C55) y Campeones del 28 vs. Puente Alsina (C50). Miércoles 20. En Asociación Nº 1: Saravah vs. Arquitectos (C55) y Campeones del 28 vs. Largartos Malvinas (C55). En Asociación Nº 2: Amigos de Cacho Luna vs. Zanjón (C50) y Veteranos de Güemes vs. Lubricentro (C55).