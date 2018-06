FÚNEBRES | 15 de Junio de 2018

15/06/2018 -

Fallecimientos

- Manuela del Jesús Sosa (La Banda)

- Daniel Jesús González

- Azucena del Valle Castillo

- Simeona Villalba

- Tomasa del Carmen Farías

- Pedro Segundo Coria

- Isabel Argentina Serrano

- Norma Doly Tenreyro

- Linda Demofilia Otrera (La Banda)

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ, OLGA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. Amada madre y abuela la esperanza de la fe nos sostiene ante el dolor de tu partida. Sus hijos Carlos y Marisa, nietos Mariano y Juan, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

ÁLVAREZ, OLGA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu reino". Amelia Nelis Navarro y sus hijos Marisa y Dito Gerez, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su yerno Carlos Santillán. Elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, OLGA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. El Club de Leones La Banda Dr. Jorge W. Ábalos participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre política de la León María de los Ángeles Gerez, resignación a su familia. Ruegan oraciones a su memoria.

ÁLVAREZ, OLGA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin", José Miguel Sambataro y flia participan el fallecimiento de la madre de sus amigos Carlos y Marisa. Elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, OLGA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. "Señor ya esta anti ti, recibela en tu reino y dale el descanso eterno". La Congregaciuon de Hnas. Doroteas de Cemmo participan con profundo dolor el fallecimiento de la sra. madre del Prof. Carlos Santillán. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, OLGA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Te acompañamos Prof. Carlos en este momento dificil. Personal administrativo, maestranza, profesores de los Niveles Inicial Primario y Secundario participan con profundo dolor el fallecimiento de la sra. madre del Prof. Carlos y elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Sus hijos Dr. José Castillo, Prof. Ricardo A. Castillo y flia. participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su fallecimiento.

CASTILLO, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Sus hermanos Susana del Valle y Juan Carlos y respectivas flias. Sus sobrinas Cristina y Andrea, nietos Juan y Guadalupe participan con gran dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Hugo Orlando Vega, su esposa Lita Botter y flia. muy apenados y doloridos por la desaparición física de nuestra gran amiga de muchos años Nuni, participan su fallecimiento y piden resignación a sus hijos, hermana y demás fliares. Pedimos oraciones por el descanso de su alma. Que la luz divina ilumine para siempre.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. La comision directiva de la Liga del Magisterio Santiagueño Casa del Maestro, participa con profundo dolor el fallecimiento del incansable colaborador de esta institucion, acompañando a sus familiares en este momento, elevando oraciones en su memoria.

CORIA, PEDRO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. Sus hijos Carlos, Ángela y Pablo e Iván, participan su fallecimiento y que sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

CORIA, PEDRO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. "Querido hermano vivirás siempre en nuestros corazones". Su hermana Elena, tus sobrinos Ariel, Fabián, Julio, Ignacio, Constantino, Roxana y Luciana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORIA, PEDRO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. Omar y Adriana Peralta y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORIA, PEDRO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. Omar, Silvia y Mónica con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FARÍAS, TOMASA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. Sus hijos Ramón, Blanca, Inés, Alba, Perica, Guido, Puchin, Coco, su nieto Juan y demas familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Marcos. Capital. EMPRESA SANTIAGO.

GONZÁLEZ, DANIEL JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 13/6/18|. Sus padres Rodrigo y Karina, sus hermanos Mayra Milagros y Maribel, sus abuelos Luis Gonzalez, Nanci Bravo, Ramón Daniel, Rita Peralta, tios y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Nueva Francia. Cob. Uocra. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

JURI, HÉCTOR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Miembros de la Comisión de ASAIM, Repesentante Legal, La Comunidad Educativa y el Personal del Instituto Camino de Esperanza, participan y acompañan a la compañera Clara Marcela Juri y demás familiares en tan doloroso momento. Rogando una oración en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Ana Maria Abalos y Anita Azar Abalos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Luis Ma. Gallardo participa con dolor su fallecimiento del amigo y compañero en la Convención Nacional de la UCR, rogando paz para su alma y oraciones en su memoria.

MATTAR, AFIFE INÉS (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus primos Magaly, Varela, Alicia y Aldo Mattar con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MATTAR, AFIFE INÉS (POCHITA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Sus primos hermanos Rodolfo Agustín y Edith del Valle Lezcano Nuñez e hijos Macarena y Sebastian, Ornella y Mariano, participan con profundo dolor su partida, que la luz que no tiene fin brille sobre el rostro de Inés. Sus restos seran sepultados hoy a las 9,30 en el cementerio Parque de la Paz.

MATTAR, AFIFE INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Emilse Suasnábar de Benavente despide a la querida Pochi con mucho cariño y reconoce en ella una gran fe cristiana manifestada en sus actos desinteresados y buenos que le permitieron brindarse a los otros con mucha generosidad. Acompaña a sus familiares en el dolor.

MATTAR, AFIFE INÉS (POCHITA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. La comision directiva de la Liga del Magisterio Santiagueño e Instituto de Capacitacion Casa del Maestro, participan en este triste momento acompañado a sus familiares por el fallecimiento de nuestra querida Inés, integrante de ambas Comisiones Directivas. Elevan oración en su memoria.

MATTAR, AFIFE INÉS (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Moyi Giuliano y familia participan con gran pesar el fallecimiento de su querida amiga Pochi y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria y por la cristiana resignación de sus seres queridos.

PAZ, JORGE CLAUDIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Su hno. pol. Carlos Cerro y flia. , participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ENRIQUE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Sus amigos Pablo E. Correa; Cristina y Juan Carlos Alaniz; Esther y Jose Vercelli; Oscar Correa y sus respectivas familias, acompañan a la familia y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ENRIQUE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Dr. Abraham Camilo Brahim, Dra. Camila Mahmud de Brahim, Dres. Milo y Claudio Brahim, lamentan su fallecimiento. Acompañan en estos momentos difíciles a su esposa Ángela Lidya "Titi", sus hijas Adriana, Gabriela y María Lidia y a sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

SERRANO, ISABEL ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo S/V. Pedo L. Gallo 330, Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SUÁREZ, JULIO RODOLFO HERIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Miembros de la Mesa Redonda Panamericana Sgo. del Estero, capital: Sras. Marta Agüero Abal, Griselda Cremaschi, Leyenda Cardozo, Mashy Gerez, Ema Figueroa, Graciela Grimaldi, Alicia Martínez, Amanda Castillo, María Angélica Alfonsín Gerez, María Inés Bravo, Aurora Ruiz, Beby Moreno Navarro, Magdalena Ruiz, Rina de Abatedaga participan su fallecimiento y ruegan a Dios cristina resignación para su hermana María Inés Suárez y flia. Oraciones en su memoria.

TENREYRO, NORMA DOLY (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. "El Edén se regocija con tu presencia y los ángeles te dan la bienvenida a la vida eterna". Con gran dolor participan de tu partida. Su hijo Dr. Jorge Eduardo Ledesma Tenreyro, Gary y Teresita Adauto, ruegan oraciones en su querida memoria.

TENREYRO, NORMA DOLY (q.e.p.d.) Falleció el14/6/18|. Sus hijos Mariel, Katty, Jorge, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Servicio Bancario. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TENREYRO, NORMA DOLY (q.e.p.d.) Falleció el14/6/18|. Su hermana María Elvia Tenreyro ( Chicha), sobrinos Dr. José López, María Marta, sus sobrinos nietos Anahí, Nahuel Carlos Alberto, hermana que dolor tan grande que tengo, pero Dios lo quiso así ya estas en el Cielo junto a el, como fuiste tan buena esposa, madre, y abuela. Descansa en paz hermana y desde el cielo dame fuerza. Amin que brille la luz que no tiene fin.

TENREYRO, NORMA DOLY (q.e.p.d.) Falleció el14/6/18|. Su hermana Gringa, sus sobrinos Marta Ruiz, Remigio Orellana, y sobrinos nietos Sandra, Fabian, Silvina, Diego y sus respectivas flias, acompañan con profundo sentimiento tu partida al Reino de los Cielos. Siempre quedará tu recuerdo de bondad, amor y humildad. Rogamos a nuestro padre Celestial consuelo a su flia. y seres queridos.

TENREYRO, NORMA DOLY (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. "Dios te recibió con los brazos abiertos y te invitó a gozar en este Reino perfecto". Sus nietos Dra. Ayelen Ananquel y Danel, participan con profundo dolor el fallecimiento de su abuelo y ruegan oraciones en su querida memoria.

TENREYRO, NORMA DOLY (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. "A tí Señor levanto mi alma, Dios mío en tí confío". Héctor, Graciela Adauto y Danielito Oliva, participan con inmenso dolor sus Amigos de toda la vida de su hijo Gary. Ruegan oraciones en su memoria.

TENREYRO, NORMA DOLY (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. Los amigos de su hija Mariel; Claudia y Marcos, Liz y Omar, Mariela y José, Marisa y Daniel, Silvia y Daniel y Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

TENREYRO, NORMA DOLY (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. Descansa en los brazos del Señor querida amiga Normita; Elías de Juan C. Carabajal,. Nancy de Bustos, Isabel de Pece, Lucy de Fernández, y Betty Iraola de Goitia, participan con dolor su fallecimiento y oraremos por ti diariamente.

TENREYRO, NORMA DOLY (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. La comision directiva del Centro de Jubilados y Pensionados Amelia Sandez de Farhat, participan con gran dolor el fallecimiento de Normita quien fuera socia de este centro, y acompañan a su familia por esta triste desaparicion fisica. Se ruega oraciones en su memoria.

TENREYRO, NORMA DOLY (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. Prof. Roberto Arévalo, su esposa Dra. Concepción Senés y flia, participan el fallecimiento de la madre de su amigo Dr. Jorge Ledesma Tenreyro y ruegan una oración en su memoria.

TENREYRO, NORMA DOLY (q.e.p.d.) Falleció el14/6/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hna. pol. Ofelia Montes Tenreyro, sus hijos Ofelia de Autalan y flia., Cristina de Carrizo y flia., Silvia y Antonella Tenreyro, participan con gran sentimiento su fallecimiento, rogando oraciones por su eterno descanso.

TENREYRO, NORMA DOLY (q.e.p.d.) Falleció el14/6/18|. Irma Graciela Tenreyro y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Norma. Elevan oraciones en su memoria y sus restos fueron sepultados ayer.

VÉLIZ, RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. La comision directiva del SEADE participa con dolor el fallecimiento de nuestro afiliado, Cacho. Ruegan una oración en su memoria.

VILLALBA, SIMEONA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. Su hija politica Martina Juarez, nietos Walter, Javier y Franco Ramona, su bisnieta Milena Romano y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

Invitación a Misa

ESPINILLO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/12|. Marito hoy cumples 5 años y 6 meses de tu partida al Reino Celestial, tu ausencia nos duele y no encontramos resignación: pero sabemos que donde estás gozas porque ya nos sufres. Dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Nunca te olvidaremos. Te amamos. Sus padres, Luis y Delia, sus hermanos Alfredo, Rita, Daniel, Cecilia y Matías, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita.

LEDESMA DE LEDESMA, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/12|. Su esposo Manuel, sus hijos Ariel, Silvana, sus hijos politicos Mariana, Sebastian sus nietos Camila, Facundo, Benicio y Brenda, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en el Oratorio Don Bosco, al cumplirse el sexto año de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

AFUR, AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/08|. El fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. A nuestro querido Dr. Afur. Sus empleados, enfermeros, mucamas y medicos de guardia de la Clínica del Sol lo recuerdan a 10 años de su partida a la Casa del Señor. Se ruega una oración a su memoria.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: hijo mío, llegó junio y tenemos que vivirlo con mezcla rara de sentimientos y ¡un gran dolor por no tenerte! Mi vida hoy estarías recibiendo tus 30 años ¿Cómo no recordar la magia de tu nacimiento y tus años compartidos? Ro, cuantos recuerdos guardamos en nuestros corazones y unas inmensas ganas de abrazarte y decirte ¡ Feliz Cumpleaños! Mi cielo, que duro es transitar la vida sin vos y no poder tener la dicha de decirte ¡ Feliz día del padre! Caigo en esta dura realidad, lo unico que puedo llevarte de regalo es un ramo de flores a donde estás. Hijo de mi alma cuanto te extrañamos y desearíamos tenerte aquí a nuestro lado. Te amaremos siempre. Besos al cielo parta nuestro ángel. Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Fabi, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila, vecinos y amigos nos reuniremos hoy a las 16 hs. en tu gruta para recordar tu natalicio.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: ¡ Feliz Cumple, hijo amado de mi alma, Mi estrella amada, hoy estarías cumpliendo treinta años! Cuantos bellos recuerdos viven en mí, estos y la esperanza de un reencuentro, son los que me ayudan a seguir. Gran compañero de mi vida, hoy mi ángel habitas en mi alma por siempre. Sé feliz en la presencia de Dios. Te extraño y te amo, tu madrina y tía Elva. Hoy nos reuniremos en tu gruta a las 16,30 para elevar oraciones en tu memoria.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

OTRERA, LINDA DEMÓFILA (q.e.p.d.) Falleció el 14/06/18|. Su esposo Raúl, hijos Mónica, Lili, Ana, José, Miguel, h/pol, Cesar, Faustino, Elba, Nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. Jardín del Sol 11 hs. Casa de duelo Av. Belgrano 532 (S/V). Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

OTRERA, LINDA DEMÓFILA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. Sus hermanos Marina y Andrés, sus sobrinos Prof. Walter Sanchez, Luis y Mirta Sánchez; sobrinos políticos Sergio, Mary, Yony, Rebe, Lidia, Gustavo, Cele, Cyntya y Roci, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio Jardín del Sol.

OTRERA, LINDA DEMÓFILA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno''. Olga D'Onofrio de Álvarez e hijos, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OTRERA, LINDA DEMÓFILA (q.e.p.d.) Falleció el 14/06/18|. Sus amigos y vecinos Mary Chazarreta, Carlos Cisterna, Gladis Ester Chazarreta de Roldan y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OTRERA, LINDA DEMÓFILA (q.e.p.d.) Falleció el 14/06/18|. Mi alma y mi corazón sufren por tu inesperada partida. Vivirás en mí con el bello recuerdo de una amiga que estuvo presente en mi vida en los buenos y malos momentos. Quilla, Chola, Pichona, Sepi, Carmen Bolañez.

SOSA, MANUELA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Sus hijos Luis, Azucena, Elio, Laura, Rubén, Graciela, Silvia, y Oscar, hijos polit. y nietos partic. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A.-NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

VILLARROYA, NIEVES MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Su sobrina Berta Tejedor, participa con mucho dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos, nietos y demas familiares en este triste momento. Oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

VIZCARRA DE GÓNGORA, BLANCA- GÓNGORA, MANUEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 15/2/16 - 9/4/00|. Nuestro amor permanecen intactos y sus recuerdos nos fortalecen cada dia. Los amaremos eternamente. Sus hijos Silvina, Roxana y Daniel, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia Santiago Apóstol, para rogar por sus eternos descansos.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

DIÓSQUES, MARÍA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Mario Bernavé Diosquez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DIÓSQUES, MARÍA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Que el Señor la reciba en sus brazos y le conceda el descanso eterno. Alumnos de la Licenciatura en Cooperativismo de la UNSE, Acompañamos a la Prof. Sonia Suarez en la partida de su madre hacia el Reino de los Cielos.

DOMÍNGUEZ, LUIS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. A dos dias de tu partida nos dejó un inmenso dolor, difícil de superar, sabemos que en el Cielo gozas de la presencia Misericordiosa, fuiste un buen hermano, una gran persona de honestidad inquebrantable. Viviras en nuestos corazones, te extrañaremos siempre. Sus hermanos Abel, Carmen, Francisco Alberto y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza en la ciudad de Clodomira.

DOMÍNGUEZ, LUIS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. José Manuel Borquez, lamenta profundamente su fallecimiento, acompañan a la familia en tan doloroso momento y ruega pronta resignación cristiana.

DOMÍNGUEZ, LUIS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Julio César Borquez y familia, lamentan profundamente su fallecimiento, acompañan a la familia en tan doloroso momento y ruega pronta resignación cristiana.

DOMÍNGUEZ, LUIS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Adolfo Napoleón Auat y Teresa del Valle Borquez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a la familia en tan doloroso momento y ruega pronta resignación cristiana.

DOMÍNGUEZ, LUIS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Miguel Tomé y Myriam participan su fallecimiento. Acompañan a su familia en este duro trance, rogando oraciones en su memoria.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Su tía Beatriz Ledesma de Piccoli, sus primos Claudia, Daniel y Ximena y sus sobrinos Sofia, Luisina y Santo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Profesores: Azan, Analia, Nediani, Teresta y Nicoalu, Miguel Angel, participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Alejandro y a su familia en este difícil momento.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Escuela de Formacion Profesional Nº 12 se adhiere al fallecimiento de la hermana del Prof. Piccoli. Rogamos una oración en su memoria.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Acompañan en su dolor a su hermano Prof. Alejandro Piccoli: Valeria Ledesma, Karina Perduca, Kuki Espindola, Mónica Sanchez, Andrea Durci, Alejandro Gomez, Germán Verón, Ivan Alvarado, Lidia Noriega. Ruegan una oración en su memoria.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. "Que el Señor te reciba en su gloria y te cobije en sus brazos''. Acompañan en su dolor al Prof. Alejandro Piccoli: El equipo Contable del Piso 11: C.P.N. María Dominguez, C.P.N. Patricia Blanco, C.P.N. Leonidas Bravo, Paula Machuca, Antolla Mattecci, Nanci Rojas, Rodrigo Fattor, Enzo Stella, Marcela Brandan, Luis Torres, Ariel Ortiz, Graciela Manfredi, Miriam Coronel, José Comán, Natalia Abdala, Lucia Navarrete, Silvia Argañaraz, Jorge. Ruegan una oración en su memoria.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Personal de la Unidad Ejecutora Jurisdiccional del INET, Sgo. del Estero, Cdres. Alberto Cheein, Marcela Burgos y Josue Cheein, Lic. Daniel Corvalan, Dra. Valeria Gattas, Arq. Ana Rios y Gustavo Marcos, Valeria Ledesma, Pablo Leguizamon, Andrea Luna y Silvina Gómez, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. hermana del Prof. José Alejandro Piccoli, Referente Jurisdiccional y acompañan a su familia ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Personal, directivo, docentes, administrativo y de maestranza de la E.F.P.YC.L Nº 19 José Hernández participan con dolor el fallecimiento de la hermana del Subsecretario de educación Prof. Alejandro Piccoli. Ruegan una oración para su eterno descanso.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Directores de la escuela E.F.P.YC.L Nº 19 José Hernández Lic. Yolanda Chávez y E.F.P.Y C.L Nº 2 Prof. Karina Estingler participan con dolor el fallecimiento de la hermana del subsecretario de Educación Prof. Alejandro Piccoli. Elevan oraciones para su eterno descanso.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Lic. Josefina María Alcaide participa con dolor su fallecimiento y acompaña al Prof. Alejandro Piccoli y a su familia en estos tristes momentos. Ruega oraciones a su memoria.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Personal directivo y docente de la Escuela Mision Monotécnica Nº 4 participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Sr. subsecretario de Educación Prof. Alejandro Piccoli. Elevan una oración en su memoria.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. "El Señor es mi Pastor nada me faltará''. La comunidad educativa la Escuela de For. Porf. y Cap. Lab. Nº 1 ''Dr. Antenor Alvarez'', participa con profundo dolor del fallecimiento de la hermana del Sr. subsecretario de Educación Prof. Alejandro Piccoli. Rogando una oración en su memoria.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Personal docente, administrativo y de maestranza de la esc. Formación profesional Nº 6 Santa Rosa de Lima (Suncho Corral) participa el fallecimiento de la hermana del subsecretario de Educación Prof. Alejandro Piccoli. Ruega oraciones en su memoria.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Comunidad educativa de la Escuela Normal Manuel Belgrano, personal directivo y docente, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Prof. Alejandro Piccoli, Ruegan oraciones en su memoria.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Profesorado de Educacion Técnica, su coordinador, personal docente y administrativo participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Prof.y subsecretario de Educacion Alejandro Piccoli. Elevan oraciones en su memoria.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. La comunidad educativa y la asociación cooperadora de la Esc. Técnica Nº 5 "Dr. Ramón Carrillo" de la ciudad de Frías participa con profundo dolor del fallecimiento de la hermana del sub secretario de Educación, Prof. Alejandro Piccoli. Ruegan una oración en su memoria. Frías.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. La Escuela de FR y CL Nª 22, participa con dolor el fallecimiento de la Sra. hermana del Lic. subsecretario de Educación Prof. Alejandro Piccoli.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. César Alberto Juan y flia. acompañan con profundo dolor al Prof. Alejandro Piccoli y toda su familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Rosa Ares de Juan y flia. participan de su fallecimiento y acompañan a su hermano Alejandro y toda su flia. en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18 Sr. Pablo Chedid y personal de la empresa Modular SRL acompañan y participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Sr. subsecretario de Educación, Prof. Alejandro Piccoli. Elevan oraciones en su memoria.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Profesores Gabriel Martured y Prof. Barrionuevo acompañan al Prof. Alejando Piccoli en su dolor por el fallecimiento de su hermana.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Equipo técnico del Programa Jornada Extendida- Nivel Primario participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano el Sr. subsecretario de Educación, Prof. Alejandro Piccoli y a su familia. Elevan oraciones por su descanso y la resignación de sus seres queridos.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Aldo A. Corvalán, Teresa Russo, sus hijos Aldo, Hugo y Analía con sus respectivas familias y Angela Russo participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su mamá Rosita y toda su familia en estos dolorosos momentos. Elevan oraciones por su eterno descanso junto a la paz de nuestro Señor Jesucristo.

ZURITA, IRMA GUMERZINDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. Su hija Graciela, su hijo político Osky Súarez, sus nietos Diego, Gachi y Monchi y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

ZURITA, IRMA GUMERZINDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. Elisa y Liliana Suárez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.