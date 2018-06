River cedería a Milton Casco y Luciano Lollo

Fotos CEDIDOS El defensor Milton Casco podría pasar a Estudiantes de La Plata, mientas que Luciano Lollo es pretendido por Colón de Santa Fe

El marcador lateral, Milton Casco, perdió terreno tras la llegada de Marcelo Saracchi. Sin embargo, ahora podría recuperar lugar luego de que el "Chelo" haya decidido marcharse a la Bundesliga. Pero River sigue en búsqueda de un lateral izquierdo y comenzó a sondear a Lucas Olaza, la revelación de Talleres.

Es por eso que Milton Casco seguiría corriendo desde atrás en la próxima temporada y hay más de un club que estaría tras sus pasos.

En las últimas horas, al interés de Gimnasia se le sumó el de su eterno rival: Estudiantes. Según informaron en los medios platenses, el Pincha ya piensa en posibles alternativas tras la inminente salida de Sebastián Dubardier y Milton es una de las alternativas para suplirlo.

Cabe destacar que Casco no podría disputar la Copa Libertadores junto al equipo dirigido por Leandro Benítez, ya que fue inscripto por River en la fase de grupos pese a que no disputó ni un minuto en lo que va de la competición. Su ida del Millo está difícil, aunque no es imposible.

Por otra parte, Luciano Lollo que sólo disputó 11 partidos desde que está en Núñez producto de diferentes lesiones que lo dejaron fuera de muchos compromisos, es pretendido por Colón.

Eduardo Domínguez está buscando alternativas tras la partida de Germán Conti y es por eso que Lollo apareció como alternativa.

Que compren su ficha es complicado, por lo que el club santafesino ofrecía una sesión a préstamo.