Fotos La Escuela Secundaria Chañar Pozo de Arriba cumple su 10º aniversario

15/06/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Bajo el lema, "La vida de los pueblos se ve engrandecida por una buena y sólida educación", la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Chañar Pozo de Arriba festejará hoy 10 años de vida institucional y con una muestra de actividades que realizan los alumnos de la institución educativa ubicada en el interior del departamento Río Hondo. Para celebrar el nuevo aniversario, las autoridades del colegio cursaron invitaciones a las máximas autoridades del Ministerio de Educación, funcionarios municipales de la ciudad y del departamento Río Hondo; autoridades de los establecimientos educativos de los distintos niveles; ex alumnos y vecinos de la localidad de LEMA La vida de los pueblos se ve engrandecida por una buena y sólida educación Entregarán recordatorios y distinciones especiales a los primeros alumnos, al primer plantel docente y a familias. La Escuela Secundaria Chañar Pozo de Arriba cumple su 10º aniversario Viernes 15 de junio de 2018 ll EL LIBERAL ll 31 inter ior Chañar Pozo de Arriba. Las actividades se iniciarán a las 13.30, muestra de trabajos prácticos de Producción de Bienes y Servicios; a las 15, recepción de autoridades provinciales, locales, educativas e invitados; a las 15.30, acto protocolar con la presencia de las banderas de Ceremonia de la Nación y la Provincia; el discurso a cargo del rector, Marcelo Díaz; palabras de una autoridad gubernamental educativa; entrega de obsequios de los alumnos al establecimiento; descubrimiento de placa recordatoria por ex alumnos del colegio; entrega de recordatorios y distinciones especiales a los primeros alumnos, al primer plantel docente y familias que acompañaron el nacimiento de la institución. Posteriormente, se desarrollará la parte artística, representación de la Leyenda del Crespín; una comedia gauchesca; presentación de la Academia de Danzas Folclóricas "Ashpa Súmaj"; grupo folclórico "Los Huayra Huaucke"; entretenimiento y show del grupo de baile "Ritmo Latino", el cierre será con una merienda de camaradería.