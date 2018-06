Alza récord del dólar a $28,43 eyectó a Sturzenegger del BCRA

Fotos DEVALUACIÓN. La depreciación del peso ayer fue de 6%, en junio alcanzó un 11%. Desde mayo, alcanzó un 32%.

15/06/2018 -

La escalada por tercer día consecutivo que tuvo el dólar en la víspera que lo llevó a un nuevo récord de $28,43, motivó la renuncia del presidente del Banco Central Federico Sturzenegger quien fue remplazado por el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo.

Sturzenegger, en su carta de renuncia enviada al presidente Mauricio Macri destacó el respaldo que le brindó el primer mandatario pero, también indicó: "En los últimos meses diversos factores fueron deteriorando mi credibilidad como presidente del Banco Central, atributo clave para llevar adelante la coordinación de expectativas tan importante en la tarea que se me había encomendado, motivo que hoy me impulsa a presentarle mi renuncia".

Es que en la víspera, el dólar hilvanó una nueva alza que se convirtió en la más alta del año, sin la intervención del Banco Central. En tanto, en el mercado mayorista, el que toma de referencia luego el minorista, tuvo un comportamiento similar: subió $ 1,70 y quedó en $ 27,70.

A nivel local, en la city santiagueña la divisa alcanzó los $28 en el horario de cierre de atención al público de las entidades financieras, tras una escalada previa en la mañana desde los $26,90 aunque se continuaron realizando operaciones que dejaron finalmente la moneda norteamericana en $28,30.

El Banco Central, que el miércoles había vendido alrededor de US$ 100 millones, en la víspera estuvo ausente. El martes, el Central se había desprendido de US$ 695 millones. La menor intervención del miércoles coincidió con un anuncio del Ministerio de Finanzas que avisó que organizará junto al Central licitaciones para vender dólares por US$ 7.500 millones. Pero, ni el anuncio del acuerdo con el FMI, ni los U$S795 millones que vendió el BCRA entre lunes y martes, lograron frenar la escalada del dólar que solo ayer subió un 6%. Distintos analistas, estiman que el recambio puede distender la situación.