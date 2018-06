Figuras del espectáculo aplaudieron la votación de la ley sobre el aborto

15/06/2018 -

Moria Casán, Marcelo Tinelli, Lali Espósito, Flor de la Ve, Verónica Llinás, Muriel Santa Ana, Florencia Peña y Juana Viale fueron algunas de las figuras del mundo del espectáculo que más rápidamente apelaron a las redes sociales para saludar la votación en Diputados a favor de la legalización del aborto.

En cambio, entre los personajes públicos que se oponían a la norma, solamente se expresaron el periodista deportivo Juan Carlos "Toti" Pasman, la modelo Nicole Neumann y la mediática Amalia Granata.

Granata dijo a Télam Radio, que "lo aprobado es una locura" y Neumann apuntó en Twitter: "Día de total desconcierto y decepción. Siento como que una ‘movida cool’ le ganó a la vida y a la razón", mientras que Pasman sostuvo que "s?e votó una ley que no comparto, pero de eso se trata la democracia, sino que sea lo mejor para el bien común. Ojalá lo sea".

El animador y empresario Marcelo Tinelli señaló en Twitter: "Orgulloso de todos los que van a votar a favor de esta ley, que será histórica y que pide mayoritariamente la gente en nuestro país".

La actriz y conductora Flor De la V tuiteó por duplicado: "Hoy siento que la Argentina es un país mucho mejor de lo que parece", escribió primero y, luego: "Estoy llorando! Por mi mamá y por todo las mujeres de este país que perdieron su vida. Hoy por fin descansarán en paz".

De hija a madre, Sofía Gala Castiglione puso en Twitter: "Las amo pibas", y Moria Casán aportó: "Día más frío del año. Las mujeres transformaron una vez más, calor en corazones. Fin de la grieta. Hija te amo. Felicitaciones por tu militancia. Un logro en nuestro amado país".

Desde el colectivo de actrices, uno de los espacios que más militó por el avance de la denominada "marea verde", hubo profusa actividad en las redes sociales.

Algunas de las que celebraron fueron Carla Peterson ("Esta pelea la ganamos para todos y todas. Argentina. Sola en mi auto llorando de alegría de justicia"), Julieta Zylberberg ("Gracias por este momento historico!"), Muriel Santa Ana ("Mujeres del mundo miren a las argentinas que estamos haciendo historia"), Brenda Gandini ("Hoy se hizo historia. No hay marcha atrás") y Verónica Llinás ("Orgullosa, feliz, agradecida por esta remontada épica. No bajaremos los brazos. El verde no se va!").

La también cantante Lali Espósito celebró con el siguiente texto: "Vamos Mujeres!!! Esto recién comienza!

Jorge Rial, interpeló a sus seguidores: "¿Son conscientes de que empezó otra historia, que desde hoy nada será igual?".