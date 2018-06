Norma Aleandro le dio su apoyo a Darín

15/06/2018 -

"Conozco a Ricardo desde hace muchos años, lo aprecio y lo he visto crecer como persona y como actor. De Darín no se puede esperar nada malo. Cuando vi ese reportaje no lo podía creer". Con esas palabras, Norma Aleandro, quien fue directora en el 2014 de la obra "Escenas de la vida conyugal", salió a respaldar al actor de "El secreto de sus ojos", frente a la denuncia de "destrato" que recibió por parte de su compañera, Valeria Bertuccelli, en el programa de entrevistas de Luis Novaresio.

No obstante, Norma admitió que sí había intercambio de pareceres entre los actores. "Me sorprendió mucho (lo que dijo Valeria) porque yo estuve presente, seguía yendo a los ensayos. Estuve presente incluso en la platea, en las funciones y sin que ellos supieran. Seguí de cerca la obra que fue fantástica. Hubo entre ellos intercambio de opiniones. Hablaban de que un día salió mejor que otro, o que determinada jornada de grabación no coincidieron en tal o cual cosa. Pero eso nada más", detalló Norma, en contraposición a lo que había dicho Bertuccelli, quien también señaló que Aleandro había dejado de dirigir la obra y que Ricardo Darín llevaba a un amigo que les hacía sus devoluciones.

Ayer se supo que el amigo al que hacía referencia Bertuccelli es el actor José Luis Mazza, quien saltó a la fama con "La familia Falcón".