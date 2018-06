Marengo: "Lo quiero mucho a Marley"

15/06/2018 -

Tremendo revuelo has causado al declarar sobre tus deseos de ser madre y la posibilidad de tener un hijo con Marley. Yo lo quiero mucho a Marley, tengo lindos recuerdos de él. Fue una relación muy sana y hace muchos años. Pasa el tiempo y uno, encima, compara con otras relaciones que han sido tóxicas para mí, y me doy cuenta de lo honesto, lo sincero y lo inocente de una relación de cuando uno es chico. La verdad, tengo muy lindos recuerdos. Ahora, él es padre de Mirko, este niño que es un bomboncito, dije que me gustaría ser la mamá del segundo hijo de Marley. Y Marley es un muy buen papá. ¿Cuál es tu postura sobre la legalización del aborto? Me encantó que se dé el debate. Me parece que está bueno que todos opinen. Yo no opiné nunca porque no quiero generar polémica con nada, ni que mi opinión lastime a nadie. Me parece que ya está, que estuvo bueno que se dé el debate. Yo me mantuve al margen para no herir a nadie. ¿Adhieres a los movimientos feministas que hay en la Argentina? Depende de cuál, pero algunos sí. Depende de que movimiento y de qué manera se haga. ¿Por ejemplo? No sé cuál puntualmente, pero yo quiero la libertad para todos. Me parece que nos merecemos un lugar como humanos. Cada persona merece su lugar y sus derechos y merece elegir de qué manera quiere vivir. Marengo, conductora ¿Qué valor tiene haber sido con vocada para conducir la gala de los Martín Fierro Federal en el Hotel Amerian Carlos V, de Las Termas? Es un orgullo enorme. A los Martín Fierro Federal, en varias oportunidades, fui como invitada. Es una fiesta re linda. Cuando me convocaron para hacer la conducción sentí un gran orgullo. Siento que es un paso enorme en mi carrera. Siento que llega en el momento justo. Y es una responsabilidad. Volver a Las Termas significa, fundamentalmente, saber que voy a relajarme, lo voy a pasar re bien. Sé que hay muchas figuras confirmadas para el evento. Estar en Las Termas es estar junto a mis pares, porque yo también soy del interior. Hay muy buenos laburos en el interior y está bien que se los premie e incentive. ¿Cómo se inserta, en esta etapa por la qué atraviesas, el ser panelista en "La Tribuna de Guido"? Lo paso increíble y aprendo todos los días. Es una persona (por Guido Kaczka, su conductor) que admiro y siento cercana, cercana porque somos de la misma edad, somos contemporáneos. Guido me llenó de energías para seguir luchando con mis sueños. Uno se cansa un poco, y en un momento en que yo sentía que no tenía más aire me apareció Guido en el camino y me llenó de energía, alegría. Siento que él me reinventó. A propósito de tu cambio de perfil en el programa de Kaczka ¿cómo analizas este momento? Siento que lo vivo adentro de una burbuja, porque el programa de Guido es un programa de entretenimiento. Es un programa donde más cerca tenemos a la gente común. No nos alejamos de la realidad. Siento que vivimos la realidad más cerca que nadie. Es un programa que no te quiere vender algo ficticio. Es un programa de entretenimiento, pero cercano a la gente en donde, además, la gente interactúa a través de las redes sociales. Es un programa lindo porque nos mantenemos lejos de la polémica y cerca de la gente. Desde 1998 hasta la fecha vienes trabajando ininterrumpidamente. ¿Cómo se sostiene esto? Con esfuerzo y pasión. Siento que en cada trabajo que hice, que fueron varios y de diferentes desafíos, le puse mucha pasión y mucho corazón. Durante años, en esa variedad laboral, en Chile te has convertido en una figura que admiran. Eso es inexplicable. Se me dio en una oportunidad de llegar a Chile con un espectáculo de Moria Casán. A partir de allí se me presentaron una seguidilla de oportunidades, de reconocimientos que hasta el día de hoy no encuentro una explicación. Siento un enorme cariño por los chilenos. Todo se dio sin buscarlo. Es maravilloso cómo me hacen sentir. También aprendí mucho. También me llena de orgullo mi carrera en Chile. Figuras confirmadas Teté Coustarot, Evelyn Scheidl, Luis Ventura (presidente de Aptra), Barby Franco, Fernando Burlando, Pía Schaw y Sofía Macaggi. También vendrán Nico Peralta y Guido Zaffora, periodistas de América TV; Dani Mañas (productor de televisión), Sofía Neiman (una de las relacionistas públicas más importante de la Argentina). Francisco Pérez Nazar, productor local, informó que a las 20, se habilitará la alfombra roja en el ingreso al Hotel Amerian Carlos V, de Las Termas de Río Hondo, en donde se realizará la cena de premiación, que arrancará a las 21 y será transmitida por la Televisión Pública.