Una extraña criatura fue hallada en una casa

El video de una rara criatura aparecido en la Red ha dejado a perplejos a los internautas, que no han podido dar pistas sobre su pertenencia biológica.



En la grabación, publicada en YouTube, se aprecia un animal dorado con un cuerpo plano y ovalado flanqueado de espinas y con dos pinzas en la cabeza.



Preocupado por saber qué clase de criatura había entrado en su casa, el hombre que la descubrió acudió a la Red para que le ayudaran a identificarla.



Los internautas no tardaron en responder. "Parece una criatura demoníaca", comentó un usuario citado por Daily Star.



"Esto no me va a dejar dormir esta noche", dijo otro.



Se desconoce en qué parte del planeta fue hallado este ser.