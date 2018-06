El gobernador Zamora entregó camionetas

Fotos La ceremonia fue presidida por el titular del Ejecutivo Provincial.

Hoy 17:07 -

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora entregó camionetas a las intendencias de Loreto y Ojo de Agua, las comisiones municipales de La Cañada y Vaca Human y la Asociación Civil Consorcio Hídrico y de Infraestructura Alberdi.

Es importante remarcar que los vehículos entregados son como reconocimiento a que los destinatarios construyeron más de 150 viviendas sociales en el marco del programa de viviendas sociales impulsado por la ex gobernadora y actual diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora.

Acompañando al primer mandatario provincial estuvo la ex gobernadora y actual diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora; el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez; el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai y el subsecretario de Promoción Humana, Arq. Ernesto Fernández.

Te recomendamos: Zamora firmó con la Nación el inicio de obra de la segunda etapa de la Cloaca Máxima

La ceremonia fue en el Salón de Acuerdo de Casa de Gobierno, donde las autoridades realizaron la entrega de los vehículos 0 Km. a cada uno de los intendentes, comisionados y presidente de la Asociación.

En este sentido, recibieron los intendentes: José Luis Artaza de Loreto y Antonio Bitar de Villa Ojo de Agua; los comisionados municipales Prof. Nilda Moyano de la Cañada (Dpto. Figueroa) y Argentino Nelson Acosta de Vaca Human y José Antonio Vittar, presidente de la Asociación Civil Consorcio Hídrico y de Infraestructura Alberdi.

Antes de la entrega, el gobernador de la Provincia destacó el trabajo de quienes recibían los vehículos y resaltó: “Este programa de viviendas sociales, que inicio la ex gobernadora aquí presente, ha tenido distintos elementos que tienen que ver con el apoyo tanto a organismos gubernamentales, comisiones municipales, intendencias, como a ONGs”. Agregó que las camionetas que se están entregando son “de alguna manera a forma de incentivo para los que llegaron a construir 150 viviendas sociales, construidas, entregadas y con los ranchos volteados”.

Seguidamente el gobernador felicitó al comisionado de Vaca Human, Argentino Nelson Acosta por su excelente trabajo en toda la región. “Sé lo que significa en un lugar tan alejado, con una comisión municipal chica y de muy poco presupuesto, muy poca infraestructura y ha logrado, seguramente con la solidaridad y el trabajo de mucha gente, llegar a las 150 viviendas y ya deben estar mucho más. Esta camioneta te va a ayudar a seguir trabajando y ojala que las próximas 150 sean dentro de muy poco tiempo”, destacó el Gobernador, dirigiéndose a Acosta.

El Titular del Poder Ejecutivo Provincial agradeció todos y resaltó el trabajo de Antonio Bitar en Ojo de Agua, “tiene un aditamento más, ya que no quedan prácticamente, en la ciudad y en la zona periférica a lo urbano viviendas ranchos. Por lo tanto estamos trabajando en un sistema complementario que son las viviendas ecológicas y eso es muy bueno para darlo a conocer, porque tiene que ver con que este programa no se va a detener solamente en las viviendas precarias, sino también para todos los sectores que están en emergencia habitacional”.

También el Dr. Gerardo Zamora destacó el trabajo de la Asociación Civil Consorcio Hídrico y de Infraestructura Alberdi, “es muy meritorio porque no es una estructura pública –manifestó- no tiene empleados, no tiene estructura logística que tiene un Municipio, una Comisión Municipal y ha logrado el objetivo”, resaltó.

Agradecimientos

Argentino Nelson Acosta, comisionado de Vaca Human, “realmente quiero agradecer a la ex gobernadora y actual diputada Nacional, Dra. Claudia de Zamora, que en su momento implementó este programa que dignifica a nuestra gente, al interior y en especial a la gente de tierra adentro, como me toca representar a una comisión de lo más profundo de Santiago del Estero”.

Acosta agregó “agradecer también al gobernador, Dr. Gerardo Zamora, que sigue llevando adelante este programa” y resaltó “lo que a uno lo reconforta, es que día a día podemos llegar a esa familia que tanto necesita y que jamás, en ningún gobierno anterior le dieron la importancia que hoy este gobierno le está dando”.

Nilda Moyano, comisionada de La Cañada dijo “quiero resaltar la inspiración y la sensibilidad de la diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora con quién comenzó este programa de erradicación de ranchos, viendo desde la óptica social, desde la óptica de la mujer, de madre y todo lo que significa tener una vivienda digna en estos tiempos. No es fácil pero la ex Gobernadora ha sabido trabajar y mirar desde esa óptica con este programa. Resalto de corazón el trabajo que ella ha hecho, porque la mayoría de las viviendas que nosotros entregamos, que recibimos el premio hoy, la hemos realizado en su gestión”.

La comisionada Nilda Moyano agregó “estoy muy agradecida al Dr. Gerardo Zamora porque ha sabido reconocer el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y la responsabilidad que ponemos en este programa. Estamos felices de poder decir que en La Cañada hemos trabajado mucho y en todo el circuito 87 donde hay varios parajes” agregó.