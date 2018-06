Carrió se reunió con Macri: "El dólar va a bajar"

Hoy 19:31 -

Esta tarde la diputada Elisa Carrió se reunió con el presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos con el fin de bajar la tensión tras la salida de Federico Sturzenegger del Banco Central y enviar un mensaje de unidad.

“Estoy al lado de Macri, sobre todo en crisis”, expresó la legisladora y luego desestimó que vaya a haber una ruptura en la coalición del gobierno. Y agregó: “El dólar es flotante, ya va a bajar”.

“No era un enojo con la votación, sino con el presidente de la Cámara que no me daba la palabra y no me la da hace dos años. Lo mejor de la jornada es que no hubo violencia”, manifestó ante los medios presentes.

Desde Presidencia se informó que se trató de una reunión de trabajo y no por razones políticas. La foto del encuentro fue compartida por el presidente a través de su cuenta de Twitter, donde manifestó que el tema central fueron las PyMES.