CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Junio de 2018

16/06/2018 -

CANAL 7

09.45 MUNDIAL RUSIA 2018

12.00 TÓMBOLA MATUTINA

12.15 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

15.45 MUNDIAL RUSIA 2018

18.00 LOS SIMPSONS

18.30 CINE. ODBALL

20.00 CINE. EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA

22.00 TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 QUIÉN SABE MÁS DE LOS FAMOSOS





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

TV PÚBLICA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 LOS 7 LOCOS

17.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 VIVA LA MUSICA

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 MÚSICA INTERIOR

21.30 RECORDANDO





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

02.34 ENAMORÁNDOME DE UNA MUJER

04.33 BATMAN. LA BROMA MORTAL

06.03 AMIGAS INSEPARABLES

08.20 TOY STORY

09.55 OPERACIÓN ESCAPE

11.36 PARQUE JURÁSICO

14.03 TOY STORY

15.39 ACADEMIA DE VAMPIROS

17.32 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE

HUESOS

20.00 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR

DRAGÓN

22.00 CREED. CORAZÓN DE CAMPEÓN

TNT

03.11 AMERICAN PIE 7 - EL LIBRO DEL AMOR

04.51 ROSARIO TIJERAS

06.00 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

07.20 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

08.53 LOS INCREÍBLES

10.56 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

13.50 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

16.30 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

19.33 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE. PARTE 2

22.00 BUENOS VECINOS

23.54 ASESINOS EN LA MIRA

01.29 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2

TCM

00.04 ENEMIGO ÍNTIMO

02.02 PODER ABSOLUTO

04.07 SIN MIEDO A LA MUERTE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.18 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.23 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.48 LA NIÑERA

09.13 LA NIÑERA

09.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.28 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

11.43 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

12.10 LA NIÑERA

12.37 LA NIÑERA

13.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

13.29 SUPERMAN 2. DONNER CUT

15.49 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

17.31 MOMENTO CRÍTICO

19.57 ENEMIGO ÍNTIMO

22.00 GLADIADOR

SPACE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

07.20 BEEBA BOYS. PANDILLAS DE VANCOUVER

08.58 BREAKING NEWS

10.42 EL RESCATE

13.04 ULTRAVIOLETA

14.49 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

16.43 AHORA SON 13

19.05 SOY LEYENDA

21.02 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

23.30 ÁNGEL ACOSTA VS CARLOS BUITRAGO





A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+ HOY, A LAS 20.30, DESFILE DE ESCUELA Y AGENCIA DE MODELOS HL.

PRESENTARÑA “WORLD FASHION CELEBRATION”.

+ HOY, DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, SE PRESENTARÁ POR PRIMERA VEZ

“CAFUNÉ”, CON UNA PROPUESTA DE MÚSICA BRASILERA. INTEGRAN LA

BANDA: MARTA NAZAR, ARIEL “GOMA” HERRERA, MATÍAS ASSEFH Y HUGO

PALMAR.

SIXTO

(AVDA. BELGRANO (S) 1991

HOY, A LAS 22, GUSTAVO PATIÑO VIENE DESDE LA LOCALIDAD JUJEÑA DE

TILCARA PARA PRESENTAR “PUEBLO HERMANO”

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+EL 21 DE JUNIO, A LAS 22. “COMO EL CULO”, CON GRAN ELENCO ENCABEZADO

POR VÍCTOR LAPLACE, GUSTAVO GARZÓN Y MIRIAM LANZONI.

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

+EL DOMINGO 24, A LAS 18, EN LOS RECITALES DE SADAIC SE PRESENTARÁ

OSCAR MERCADO, CANTANTE ORIUNDO DE CLODOMIRA.





CINES

SUNSTAR

OCEAN S 8 : LAS ESTAFADORAS

(2D):

POLICIAL (+13 AÑOS)

17:30 (Cast)

LOS INCREÍBLES 2 (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

17:00 (Cast) 19:40 (Cast) 22:15

(Cast) 00:50 (Cast)

NO ME LAS TOQUES (2D):

COMEDIA (+16 AÑOS)

16/06 - 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

00:45 (Subt)

EL RITUAL (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

16/06 - 22:10 (Subt) 00:40 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00

(Cast) 00:35 (Cast)

DEADPOOL 2 (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

17:10 (Cast)

ANIMAL (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

HOY AL 20/06 - 19:40 (Cast)

HURACÁN, CATEGORIA 5

(2D):

SUSPENSO, ACCIÓN (+13 AÑOS)

17:30 (Cast)

EL LEGADO DEL DIABLO

(2D):

TERROR (+16 AÑOS)

16/06 - 19:50 (Cast) 22:30 (Subt)

00:40 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 17:20 - 23:00

SUBTITULADO 2D: 23:00 (SÓLO

JUEVES)

AVENGERS: INFINITY

WAR ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 20:00

HURACÁN CATEGORÍA 5

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20

EL LEGADO DEL DIABLO

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO

JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 APTA

13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 17:50

-22:20

CASTELLANO 3D 19:40