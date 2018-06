Nicolás Tagliafico aseguró que está cumpliendo un sueño

Fotos EN CONFERENCIA. El defensor Nicolás Tagliafico estuvo en la sala de conferencias ayer, junto al entrenador Jorge Sampaoli.

16/06/2018 -

El lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, que hoy debutará en una Copa del Mundo como titular, afirmó estar cumpliendo "con el sueño de cada jugador".





"Todo esto es algo muy lindo, el sueño de cada jugador, que no pasa por otro lado que poder disputar de un Mundial", dijo el lateral que eligió Sampaoli para cubrir y atacar el costado izquierdo del equipo argentino.





"Por eso estoy feliz de estar aquí, ya que en mi carrera nunca bajé los brazos. Por eso ahora me encuentro disfrutando y aprovechando este momento, ya que anteriormente pasé momentos muy duros, como por ejemplo cuando me fui casi regalado a jugar al Murcia, de España. Y como nadie me regaló nada, es que siento tanto orgullo", refrendó.





"Hoy en día tengo que estar enfocado en el partido de mañana y dar lo mejor para la selección", advirtió el ex Banfield e Independiente.