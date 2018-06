Aníbal Fernández recusó al juez de la quiebra de Oil Combustibles

Fotos JUSTICIA. El ex senador Aníbal Fernández asiste legalmente a Cristóbal López y Fabián De Sousa en causas del fuero civil.

Patrocinados por el ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández, los detenidos empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa recusaron al juez en lo Comercial Javier Cosentino para que no intervenga más en el proceso de quiebra de la empresa petrolera Oil Combustibles, según señalaron fuentes judiciales.

La presentación, con escasas chances de prosperar, según las fuentes, obligó al juez de la causa a derivar el asunto a su colega Marta Cirulli y en definitiva será la sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial la que resolverá si Cosentino sigue o no al frente del caso.

El argumento para intentar apartar a Cosentino de la causa es que está anotado en un concurso para ascender a camarista y que por eso intenta congraciarse con el Gobierno para que aporte sus votos en el Consejo de la Magistratura para escalar un peldaño en el escalafón judicial, según dijeron las fuentes.

"Son amigos, y vengo de una época en la que cuando un amigo está en problemas uno tiene que acercarse. No son los tiempos de 2018, cuando muchos se van a la mierda en momentos difíciles", había dicho Fernández a principios de mayo a la prensa nacional, cuando confirmó que asistiría legalmente a López y De Sousa en causas del fuero civil.

Sin embargo, el ex jefe de Gabinete y ex senador puso su firma para presentar ante el fuero Comercial la recusación de Cosentino. La recusación retrasará la tramitación del expediente en el que debe decidirse quién se queda con la empresa emblema de López y desde la que asistió a otras firmas del llamado Grupo Indalo con fondos que no derivó al Fisco como agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), según dijeron las fuentes consultadas.