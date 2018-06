Juan Álvarez se inspiró y es líder

Fotos PUNTERO. El jugador uruguayo es quien manda por ahora en el certamen de golf en Las Termas de Río Hondo.

16/06/2018 -

A la conquista del seleccionado uruguayo de fútbol en su primer enfrentamiento del Mundial frente a Egipto, se suma ahora la gran ronda que tuvo Juan Álvarez en la tercera jornada del VIII Abierto de Termas de Río Hondo, que se disputa en el flamante campo del Río Hondo Golf Club, diseño exclusivo del arquitecto Robert Trent Jones II.





Una vuelta de 64 golpes con diez birdies y sólo un bogey, marcó la marcha del oriental que comenzó el día en el tercer puesto y que con dieciocho hoyos por delante lidera con un total de 202 golpes, -17, tres de ventaja sobre Leandro Marelli y con cinco de diferencia con respecto a Ricardo González.





No podría haber sido mejor el inicio del día para Álvarez, actualmente jugador full status en el PGA Tour Latinoamérica. Hizo birdies entre los hoyos 2 y 6, bajó el 9, y en el tramo final logró nuevos aciertos al 11, 14, 16, 18, equivocando solamente en el 17. Será récord de cancha para Álvarez por mucho tiempo sin dudas, que mañana buscará su consagración desde las 12.10 compartiendo línea con Marelli y González.





"La vuelta es mucho más exigente y necesitas pegar muy bien para tener chances. Por suerte pude bajar los tres par -5 y tomar una buena ventaja", declaró Álvarez, que llegó a Santiago del Estero el martes a la noche tras haber jugado el Bupa Match Play en México.

Enseguida, el flamante y nuevo líder del certamen internacional que se desarrolla en la ciudad de Las Termas de Río Hondo agregó: "No pude practicar en la cancha, pero mis compañeros uruguayos me dijeron que había que "tirar drive por todos lados" y les hice caso; hoy (por ayer), además me acompañó el putter".

Juan Álvarez anticipó que hoy mantendrá la estrategia y que estará "atento en todos los hoyos".





Casildense

Por su parte, el casildense Leandro Marelli, que comenzó a jugar como puntero, terminó con 69 golpes para 205 firmando una tarjeta con birdies señalados en los casilleros de los hoyos 3, 6, 8, 9, 11, 16, 18 y con bogeys al 10, 15, 17.

En el tercer lugar con 207 golpes finalizó Ricardo González, en tanto en el cuarto y quinto espacio se encuentran el inglés Brandon Robinson Thompson y el argentino Santiago Bauni con 209 y 211 golpes, respectivamente.





Sólo restan jugarse los últimos dieciocho hoyos en este VIII Abierto de Termas de Río Hondo, el primero en esta gran cancha de características internacionales. Los mismos se desarrollarán hoy desde la mañana hasta la tarde, y posteriormente se realizará la clásica entrega de premios.





Y aún hay esperanzas para todos aquellos que jugarán la ronda final, ya que de lograr un hoyo en uno se verán premiados con una motocicleta BMW G 310 R, gentileza de la empresa Berlín Motors SA.





La cita es muy pareja y el resultado está abierto.