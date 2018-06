Fotos Fuhr, el "prestamista VIP" que movió millones clandestinamente, más cerca del juicio oral

16/06/2018 -

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó la elevación a juicio oral la causa en contra del contador Jorge Enrique Fuhr, acusado de ser el dueño de una financiera trucha. Según el expediente, el profesional recibía de terceros sumas millonarias a cambio de pagarles una tasa de interés, y hacía "trabajar" clandestinamente los fondos en una mesa de dinero. Según el requerimiento, a través de esta mesa de dinero o "cueva", Fuhr otorgaba préstamos usurarios a otras personas, como empresarios y comerciantes del medio. Éstos pagaban altos intereses, lo que le redituaba una importante ganancia al "prestamista VIP". Es que con ello pagaba los intereses por el dinero que aportaban los "inversores" y que era ingresado en un circuito financiero negro, y le quedaba una importante diferencia a su favor que le permitía darse una vida de lujo, según confesó el propio acusado. "Vivía bastante bien, viajaba, me daba la vida de cualquier persona de ingreso medio alto", confesó en la indagatoria ante la Justicia Federal. Luego de una minuciosa investigación que llevó meses, el titular del Ministerio Público Fiscal consideró que la instrucción del caso está completado y que debe llegar al tribunal para su juicio. Una investigación periodística de este medio permitió saber que Fuhr fue acusado por Simón en el requerimiento fiscal por el delito de intermediación financiera no autorizada, en calidad de autor penalmente responsable (arts. 310 y 45 del Código Penal). También la investigación determinó por medio de pruebas documentales y testimoniales, que el acusado realizaba operaciones de intermediación financiera sin contar con la autorización del Banco Central. Cómo operaba Fuhr captaba fondos de particulares que los entregaban a cambio del pago de una tasa de interés por parte del contador, que a su vez usaba ese dinero para otorgar préstamos a otras personas. Por esta última operación cobraba una alta tasa de interés, mayor a la que abonaba a sus "inversores". El pago a los dueños del dinero se otorgaba mediante la entrega de cheques, por el monto mensual de intereses que les correspondía. Las distintas operaciones fueron sacadas a luz a lo largo de la toma de testimonios y recolección de pruebas documentales. Uno de los testigos confesó que durante siete meses, de febrero a agosto de 2012, le entregó cheques a Fuhr que a cambio le daba dinero aplicándole una tasa de interés que variaba entre el 3 y el 6% mensual. Los montos iban de los $ 12 mil, $ 18 mil hasta los $ 200 mil. En todos los casos, las operaciones se realizaban en Santiago del Estero. En su requerimiento, el fiscal Simón sostuvo: "Estamos en condiciones de afirmar que el imputado hizo de la intermediación financiera no autorizada y con exclusividad, su trabajo y su medio de vida". También señala que está "fehacientemente probado" a través de testimonios de personas que tuvieron un vínculo comercial con Furh, que éste desarrolló estas operaciones de intermediación financiera no autorizada al menos durante el 2012. Además, remarca que "la operatoria de intermediación no es lo ilícito per se (por sí mismo), sino el no encontrarse autorizado para intermediar". Esta autorización solamente la otorga el Banco Central. Según comprobaron los investigadores, tan solo en un año Fuhr movió a través de sus cuentas más de $ 25 millones, una fortuna. Será ahora materia del juez federal Guillermo Molinari analizar el requerimiento fiscal, y pronunciarse sobre el pedido para clausurar la instrucción y llevar la causa a juicio oral.