El tráfico de la cocaína en la mirada del argentino Trapero

16/06/2018 -

Pablo Trapero comenzó a grabar en el exterior la miniserie "Zero Zero Zero", ficción de ocho episodios, con un elenco integrado por figuras internacionales como Gabriel Byrne, Andrea Riseborough y Dane DeHaan. La serie trata sobre el tráfico internacional de cocaína y sus efectos en la política y la economía, y será rodada en inglés, español, italiano, francés, wolof y árabe durante ocho meses en EE.UU, México, Marruecos y Senegal. "Zero Zero Zero" llegará a Latinomérica a través de la plataforma de streaming de Amazon Prime Video.