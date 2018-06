Cantó con el "Polaco", con Rivero y Carlos Dante

16/06/2018 -

Junto con su papá y sus tíos Héctor y Agustín, Graciela se lució desde los 15 años con esa "voz del monte", como la definieron. En esa época, tal como lo recordó, cantó junto a grandes artistas del folclore y del tango. Particularmente, en lo que respeta a la música ciudadana, acompañó a Roberto Goyeneche, Edmundo Rivero y Carlos Dante. Y fue Carlos Dante quien, después de escucharla cantar tangos, se acercó a ella y le dijo: "Hija, usted tiene una garganta sin pulir. Es tremendo el timbre de voz que tiene".

Motivada por la opinión de Carlos Dante, Graciela destacó que le buscó la ‘vuelta de querer aprender a cantar, porque lo mío, por este don que Dios me dio, porque hasta el día de hoy canto en el mismo registro, es esa voz natural que tengo. Una vez me escuchó cantar Mercedes Sosa y me recomendó una profesora que ella conocía. Esta profesora, después de escucharme cantar, me dijo: ‘Usted no necesita nada, porque usted tiene la voz de la tierra, del monte, y no le vamos a cambiar nada’".