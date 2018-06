"Nos siguen llegando mensajes de chicas de Italia, España, Francia, Israel y México"

16/06/2018 -

"La ficción terminó hace rato y nos siguen llegando mensajes de chicas de Latinoamérica, Italia, España, Francia, Israel, Chile y México agradeciendo la historia.

Se generó un verdadera movida social que sirvió para seguir visibilizando y comprender otras formas de amar", enfatizó Nair Calvo en una entrevista.

¿La popularidad te molesta?

No. La llevo bien. La gente suele acercarse con mucho respeto y cariño desde siempre. Muchos me conocen por Disney se genera algo lindo en la forma de vincularse. Me afectó en algún momento cuando me inventaron romances o cosas que no son ciertas, pero hablando con algunas de mis compañeras con más experiencia como Celeste (Cid) me calmaron y me dijeron que siempre inventaban temas con la mayor exposición y aprendí a enfocarlo distinto.