Julieta Nair Calvo, una mujer "libre y pasional"

La actriz Julieta Nair Calvo encarna a una fotógrafa enamorada de Rodrigo de la Serna en la serie "El Lobista" que se emite por la pantalla de El Trece y TNT, en un paso más en su carrera que la define como "una artista que encara los personajes con libertad y pasión".

La actriz desarrolló su tarea junto con grandes de la escena nacional, entre ellos Guillermo Francella y Natalia Oreiro y luego tuvo un intenso período de trabajos en productos destinados al consumo de chicos y adolescentes.

La actriz habló sobre su participación en el unitario dirigido por Daniel Barone con libros de Patricio Vega.

¿Qué expectativas tenés con la miniserie cuando las telenovelas turcas siguen firmes?

Estoy agradecida por hacer un trabajo de esta calidad y mis expectativas son las mejores desde que me llamaron; pero claro que nos afectan las ficciones de afuera, pero son momentos. Se puede salir de esto, hay que bancar. Vengo del teatro, del musical y como artista conozco y tengo una gimnasia en sostener las cosas en las que creo.

¿Lograste despedirte de tu personaje de Jazmín, con una presencia tan fuerte?

Es todo un proceso, en principio me cambié el color del pelo, porque el colorado era muy distintivo de aquella criatura. Siempre trabajo con pasión para que las cosas funcionen bien, pero lo de Jazmín explotó: hasta me llamaron madres para contarme que al ver la tira se animaron a preguntar cosas a sus hijas, o chicas que gracias a aquella historia de amor de ficción pudieron blanquear la suya; pero más allá que el impacto me sigue conmoviendo hoy, puedo desprenderme para componer a Loudes Inzillo.

¿Cómo es Lourdes?

Una fotógrafa con agallas, quien trabaja como moza para vivir y conoce al protagonista mientras trabaja en el bar. De todos modos, son roles bien diferentes: es un personaje mucho más introvertido que el de "Las Estrellas".

La fórmula de los opuestos que se atraen: la chica buena y el chico bravo...

Algo así, es una fábula muy bien construida, con laburazos. Mi personaje resulta el más luminoso del programa, porque pertenece al mundo sensible y amoroso del arte y contrasta fuerte con el universo de Matías Franco (De la Serna) movido por los intereses, el poder y el dinero. Cuando ella se da cuenta quién es él, ya está enamorada y van a pasar cosas fuertes que los modifican a los dos.