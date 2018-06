Falleció Santos Blanco, ex integrante del recordado grupo español Locomía

16/06/2018 -

Santos Blanco López, ex miembro de la banda de electro pop española Locomía, que tuvo un breve pero rutilante éxito a fines de la década de los ‘80 y principios de los ‘90, falleció a los 46 años "por muerte natural", según informó la familia a través de un comunicado emitido por la agencia que representa al grupo. "Hoy toca despedirnos de un ser único que dejó una huella imborrable", dice sobre Blanco, el bailarín y actor recordado como el único integrante del cuarteto que lucía el cabello rubio casi platinado. Si bien se desconocen las causas exactas de su muerte, su familia afirmó a medios españoles que lo encontraron ya fallecido en su casa de Gijón: "No se despertó. No sabemos más". El artista no fue integrante de la formación original del grupo, creado en 1984 por varios diseñadores de moda que, precisamente, llamaban la atención por su propuesta de vestuario de hombreras inmensas y coreografías con abanicos.

Santos Blanco ingresó en 1992, cuando los creadores de hits como Loco Vox, Rumba Samba Mambo o Loco Mía gozaban del éxito en tierras latinoamericanas. Argentina no fue la excepción y se presentaron en varias oportunidades, con un show tan bizarro como exitoso en el programa "Ritmo de la noche", que Marcelo Tinelli conducía las noches de los domingos por Telefe, como hito destacado.