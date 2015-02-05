CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Junio de 2018
Por El Liberal
17/06/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.00 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
14.45 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 KALLY’S MASHUP
17.45 LOS SIMPSONS
18.45 CINE. HITCH, ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. HITCH, ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN (CONTINUACIÓN)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 POR EL MUNDO MUNDIAL
23.30 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
CANAL 7
14.00 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 ARGENTINA, DECIME QUÉ SE SIENTE
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
CANAL 9
12.00 FIESTA ARGENTINAS
13.00 LA ROSA DE GUADALUPE
14.00 DOS CHICOS EN FUGA
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CINE DE LA MAÑANA
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 PASAPALABRA
22.00 PPT
CANAL14
12.30 EN VIAJE
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.0 POLIFONÍA
17.30 SÁBADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 VIVA LA MÚSICA
21.00 BÁSQUET FEMENINO: SAINT LOMO VS. HURACÁN
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 TO RANKING
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 SIN PROTOCOLO
23.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
07.38 EL GUARDAESPALDAS
10.09 CREED. CORAZÓN DE CAMPEÓN
12.40 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA
03.04 LOS MUPPETS
05.00 GIGANTES DE ACERO
07.27 CREED. CORAZÓN DE CAMPEÓN
10.00 ROBIN HOOD
TCM
06.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.58 LA NIÑERA
08.48 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.28 LA NIÑERA
11.18 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
13.00 POR AMOR AL JUEGO
15.30 SOY ESPÍA
17.13 INFIERNO BAJO TIERRA
19.13 GLADIADOR
22.00 ALERTA EN LO PROFUNDO
23.53 LA GENTE DETRÁS DE LAS PAREDES
TNT
06.00 MCFARLAND. SIN LÍMITES
08.56 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
11.57 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN
14.42 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2
17.18 TITANES DEL PACÍFICO
19.44 GUARDIANES DE LA GALAXIA
22.00 RELATOS SALVAJES
00.16 EL LOBISTA
01.16 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2
SPACE
06.29 TARZÁN
08.20 ULTRAVIOLETA
10.00 LUCHA LIBRE AAA
11.31 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL REY
15.28 SOY LEYENDA
17.22 THE KARATE KID
20.05 PRISIONERA DEL ESPACIO
22.07 ANNABELLE
CINECANAL
10.42 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
12.20 AVATAR
15.17 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
17.22 MAZE RUNNER. A PRUEBA DE FUEGO
19.45 LA RED SOCIAL
22.00 ALIADOS
SONY
07.00 ONCE UPON A TIME
08.00 SHARK TANK COLOMBIA
09.00 TORNEO DE ‘SHERTOGENBOSCH
11.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
12.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
13.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
14.00 ONCE UPON A TIME
17.00 AMERICA’S GOT TALENT
19.00 SHARK TANK COLOMBIA
21.00 SHARK TANK COLOMBIA
22.00 SIRENA
23.00 SIRENA
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
+EL 21 DE JUNIO, A LAS 22. “COMO EL CULO”, CON GRAN ELENCO ENCABEZADO POR VÍCTOR LAPLACE, GUSTAVO GARZÓN Y MIRIAM LANZONI.
+JUEVES 28 DE JUNIO, FOGÓN & TERTULIA, LA PESADA SANTIAGUEÑA. ESPECTÁCULO LIBRE Y GRATUITO.
+VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ “CHOREANDO A LO GRANDE”.
CASA DEL BICENTENARIO (PARQUE AGUIRRE)
+EL DOMINGO 24, A LAS 18, EN LOS RECITALES DE SADAIC SE PRESENTARÁ OSCAR MERCADO, CANTANTE ORIUNDO DE CLODOMIRA.
CINE TEATRO RENZI (BESARES Nº151, LA BANDA)
+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ “ACA SECA TRÍO”, CON SU TRABAJO “TRINO”.
SUNSTAR
OCEAN S 8 : LAS ESTAFADORAS
(2D):
POLICIAL (+13 AÑOS)
15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
LOS INCREÍBLES 2 (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14:20 (Cast) 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)
22:15 (Cast) 00:50 (Cast)
NO ME LAS TOQUES (2D):
COMEDIA (+16 AÑOS)
17/06 - 20/06 - 20:00 (Cast) 22:30
(Subt)
EL RITUAL (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
17/06 - 20/06- 22:10 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
17/06 - 14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:20
(Cast) 22:00 (Cast)
DEADPOOL 2 (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
14:30 (Cast) 17:10 (Cast)
ANIMAL (2D):
DRAMA (+16 AÑOS)
HOY AL 20/06 - 19:40 (Cast)
HURACÁN, CATEGORIA 5
(2D):
SUSPENSO, ACCIÓN (+13 AÑOS)
14:50 (Cast) 17:30 (Cast)
EL LEGADO DEL DIABLO
(2D):
TERROR (+16 AÑOS)
17/06 - 20/06 - 19:50 (Cast) 22:30
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D: 17:20 - 23:00
SUBTITULADO 2D: 23:00 (SÓLO
JUEVES)
AVENGERS: INFINITY WAR
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 20:00
HURACÁN CATEGORÍA 5
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20
EL LEGADO DEL DIABLO
APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO
JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2
APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 - 17:50 -22:20
CASTELLANO 3D 19:40