CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Junio de 2018

17/06/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

14.45 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 KALLY’S MASHUP

17.45 LOS SIMPSONS

18.45 CINE. HITCH, ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. HITCH, ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN (CONTINUACIÓN)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 POR EL MUNDO MUNDIAL

23.30 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

12.00 MAURO LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO


CANAL 7

14.00 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 ARGENTINA, DECIME QUÉ SE SIENTE

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL


CANAL 9

12.00 FIESTA ARGENTINAS

13.00 LA ROSA DE GUADALUPE

14.00 DOS CHICOS EN FUGA

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES


EL TRECE

10.00 CINE DE LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 PASAPALABRA

22.00 PPT


CANAL14

12.30 EN VIAJE

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.0 POLIFONÍA

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 VIVA LA MÚSICA

21.00 BÁSQUET FEMENINO: SAINT LOMO VS. HURACÁN

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA


CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 TO RANKING

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 SIN PROTOCOLO

23.00 EN PLENITUD


PELÍCULAS

CINEMAX

07.38 EL GUARDAESPALDAS

10.09 CREED. CORAZÓN DE CAMPEÓN

12.40 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

03.04 LOS MUPPETS

05.00 GIGANTES DE ACERO

07.27 CREED. CORAZÓN DE CAMPEÓN

10.00 ROBIN HOOD


TCM

06.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.58 LA NIÑERA

08.48 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.28 LA NIÑERA

11.18 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

13.00 POR AMOR AL JUEGO

15.30 SOY ESPÍA

17.13 INFIERNO BAJO TIERRA

19.13 GLADIADOR

22.00 ALERTA EN LO PROFUNDO

23.53 LA GENTE DETRÁS DE LAS PAREDES

 

TNT

06.00 MCFARLAND. SIN LÍMITES

08.56 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

11.57 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

14.42 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2

17.18 TITANES DEL PACÍFICO

19.44 GUARDIANES DE LA GALAXIA

22.00 RELATOS SALVAJES

00.16 EL LOBISTA

01.16 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2


SPACE

06.29 TARZÁN

08.20 ULTRAVIOLETA

10.00 LUCHA LIBRE AAA

11.31 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL REY

15.28 SOY LEYENDA

17.22 THE KARATE KID

20.05 PRISIONERA DEL ESPACIO

22.07 ANNABELLE

 

CINECANAL

10.42 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

12.20 AVATAR

15.17 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

17.22 MAZE RUNNER. A PRUEBA DE FUEGO

19.45 LA RED SOCIAL

22.00 ALIADOS

 

SONY

07.00 ONCE UPON A TIME

08.00 SHARK TANK COLOMBIA

09.00 TORNEO DE ‘SHERTOGENBOSCH

11.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

12.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

13.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

14.00 ONCE UPON A TIME

17.00 AMERICA’S GOT TALENT

19.00 SHARK TANK COLOMBIA

21.00 SHARK TANK COLOMBIA

22.00 SIRENA

23.00 SIRENA


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

+EL 21 DE JUNIO, A LAS 22. “COMO EL CULO”, CON GRAN ELENCO ENCABEZADO POR VÍCTOR LAPLACE, GUSTAVO GARZÓN Y MIRIAM LANZONI.

+JUEVES 28 DE JUNIO, FOGÓN & TERTULIA, LA PESADA SANTIAGUEÑA. ESPECTÁCULO LIBRE Y GRATUITO.

+VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ “CHOREANDO A LO GRANDE”.

 

CASA DEL BICENTENARIO (PARQUE AGUIRRE)

+EL DOMINGO 24, A LAS 18, EN LOS RECITALES DE SADAIC SE PRESENTARÁ OSCAR MERCADO, CANTANTE ORIUNDO DE CLODOMIRA.

 

CINE TEATRO RENZI (BESARES Nº151, LA BANDA)

+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ “ACA SECA TRÍO”, CON SU TRABAJO “TRINO”.


SUNSTAR

OCEAN S 8 : LAS ESTAFADORAS

(2D):

POLICIAL (+13 AÑOS)

15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

LOS INCREÍBLES 2 (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14:20 (Cast) 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)

22:15 (Cast) 00:50 (Cast)

NO ME LAS TOQUES (2D):

COMEDIA (+16 AÑOS)

17/06 - 20/06 - 20:00 (Cast) 22:30

(Subt)

EL RITUAL (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

17/06 - 20/06- 22:10 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

17/06 - 14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:20

(Cast) 22:00 (Cast)

DEADPOOL 2 (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

14:30 (Cast) 17:10 (Cast)

ANIMAL (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

HOY AL 20/06 - 19:40 (Cast)

HURACÁN, CATEGORIA 5

(2D):

SUSPENSO, ACCIÓN (+13 AÑOS)

14:50 (Cast) 17:30 (Cast)

EL LEGADO DEL DIABLO

(2D):

TERROR (+16 AÑOS)

17/06 - 20/06 - 19:50 (Cast) 22:30

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

 

HÍPER LIBERTAD

DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 17:20 - 23:00

SUBTITULADO 2D: 23:00 (SÓLO

JUEVES)

AVENGERS: INFINITY WAR

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 20:00

HURACÁN CATEGORÍA 5

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20

EL LEGADO DEL DIABLO

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO

JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2

APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 17:50 -22:20

CASTELLANO 3D 19:40


 
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