17/06/2018 -

Vamos a hablar de la actualidad, de lo que está pasando. No debemos olvidar que somos sal y luz: sal para dar gusto a este mundo, y luz para iluminar el mundo con la luz de Cristo.

Cuántas veces decimos “somos cristianos, pero dejamos de lado la palabra de Dios, la enseñanza de Él”.

Mateo 5.20.26 decía: “Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los fariseos no entrarán en el reino de los cielos”. Y continúa: “Ustedes han oído que se dijo en los antepasados: no matarás y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se enoja contra su hermano, merece ser condenado a un tribunal”.

Jesús no ha venido para condenar, ha venido a abolir, pero para llegar a una perfección de lo que hay como ley. Jesús viene con la nueva alianza, la ley perfecta.

Mateo 5.15 dice: “La ley perfecta es la presentación de la nueva ley”. Y nosotros como cristianos no podemos dejarla de lado sin decir vamos a vivir sin esa ley de amor, de caridad, de justicia, de verdad, de nuestro Dios.

Es una nueva manera de entender la ley de Dios, y esa ley no condena, no mata, no hace mal a nadie, no destruye vida, nos pone en guardia contra la tentación de lo fácil.

Muchas personas podrían aprovechar las palabras de Jesús y decir: “menos mal, ya no hay tanto que cumplir”.

Pero sí, hay un montón de cosas que cumplir para dar testimonio. Lo más importante no es la ley, sino su espíritu, el espíritu de Dios. La ley de Cristo es un llamado a la purificación del corazón, esa ley está escrita en nuestros corazones.

Es una nueva lucidez que nace de una mirada puesta en Dios. Las leyes si no tienen la mirada de Dios no sirven.

Es una manera de pensar que tenemos que usar todo por el bien del mundo.

Hoy, queremos orar y empezar a enseñar que la verdadera ley es la ley de amor, de caridad.

Hoy podemos decir que en nuestra Iglesia a veces fallamos. No decimos las cosas que debemos decir. Pero hay que vivir el momento, hay que vivir la realidad, hay que vivir el tiempo.

Yo tengo vida, ¿por qué tengo que destruir la vida de otro? Hablan de libertad. En el Himno Nacional hablan tres veces de libertad, pero eso no es hacer lo que queremos, sino hacer lo que es de bien para todos.

Hoy vamos a orar también por los padres. El Día del Padre cae bien para reflexionar sobre nuestras responsabilidades que no debemos dejar de lado para decir que es solo la mujer la que sufre. Juntos tenemos hijos, tenemos vida, dimos vida. No hay amor más grande que el dar vida. Que Dios nos ayude para poder dar frutos. El Evangelio habla de “qué frutos vamos a dar si no tenemos vida”.

Por eso debemos reflexionar como cristianos, como cristianos debemos dar testimonios, debemos dar los nuestros para encontrar la verdadera libertad de Cristo.

Mañana vamos a morir todos… pero ¿Qué dejamos en este mundo? La vida.

Que Nuestra Madre, que no ha atacado a su hijo y no ha matado a Cristo, nos ayude a que las mujeres tomen responsabilidades de sus compromisos con Dios y con los demás.

Que este domingo, los padres y sus mujeres den testimonio de que vale la pena vivir. Hoy y para siempre, por el bien de este mundo, por el bien de nuestra fe en Dios vivo.

Amén.