El mensaje que deja la casa

17/06/2018 -

“Algo que quiero destacar es que ésta no es una obra sólo mía. Primero me apoyó mi familia. Mi mujer tanto en la casa como en esto, siempre ha estado al lado mío. Renunciábamos a viajes, a ciertas cosas que otros prefieren. También los operarios que le pusieron muchas ganas a toda la construcción.

Por favor destaquen el trabajo comunitario que es la arquitectura, que es un producto social.

Uno no es uno mismo, es lo que el ambiente determina”, enfatizó el creador de la vivienda.

Recordó entonces la anécdota de un viejo operador de maquinaria pesada, quien, mientras un compañero más joven maniobraba con la excavadora en la barranca para luego iniciar la construcción de la vivienda, le preguntó por dónde iba a bajar a ella cuando estuviera terminada. Hasta ese momento Vezzosi pensaba hacer una bajada paralela a la construcción. “Porqué no hace un túnel paralelo al río”, le preguntó el operario, y allí mismo aceptó la idea y dio al túnel esa orientación.

“En función de lo que es el patrimonio de Santiago, a mí me gusta trabajar con esta arquitectura, combinar cosas. Siempre trato de romper la ortogonalidad (adjetivo que se emplea para nombrar a aquello que se encuentra en un ángulo de 90º, https://definicion.de), la perpendicularidad de las tres direcciones. Tendríamos que estar en otra búsqueda. Es como que estuviésemos muy abiertos a que vengan a decirnos cómo hacer las cosas. Yo creo que tiene que ser al revés, yo por lo menos vine aquí por eso. Son mis clientes los que me dicen lo que tengo que hacer. Había cultura, valores, y muy distinta a la de los descendientes de inmigrantes”.

En otra lección de sabiduría, el arquitecto defiende su visión: “Así como la agricultura, que siembra y cosecha a partir de la naturaleza; la arquitectura, que es cultura, debe partir de la naturaleza. Por eso yo pido ir al lugar del proyecto, ver el sitio, ahí sale la obra. La arquitectura viene a complementar la naturaleza, no anular (el paisaje, los recursos). De dónde yo soy no hay naturaleza casi ya, excepto en la zona de islas. En cambio aquí hay que construir debajo de los árboles. Prefiero la arquitectura que se integra a la naturaleza, no que la enfrente”.

A muchas familias que lo visitan en esta casa, Vezzosi suele preguntarles qué les gustó, qué vieron: “A veces vieron árboles, pero ¿qué arboles?; uno o dos dicen quebrachos, pero no conocen las plantas, y ese es nuestro patrimonio”.