Messi, Caballero y Biglia, las víctimas de los memes

Hoy 00:26 -

Luego del empate entre Argentina e Islandia, las redes sociales se inundaron con memes que tuvieron como principales protagonistas a Lionel Messi, Wilfredo Caballero y Lucas Biglia.

Y no es para menos: la “Pulga” no jugó bien y erró un penal, el arquero no dio seguridad bajo los tres palos y el mediocampista del Milan tuvo flojas respuestas en ataque y en defensa.

Mirá algunos de los memes más ocurrentes.





Cuando sacan una foto grupal con dos celulares al mismo tiempo. pic.twitter.com/S102G1U2yd — En Una Baldosa (@enunabaldosa) 16 de junio de 2018

























Arquero de Islandia:

-Le atajé un penal a Messi. Nunca volveré a lavarme la mano.@LosSimpsonMX pic.twitter.com/yb61MWdmff — Manuel Murillo (@Manu_CMX) 16 de junio de 2018

















Sale Biglia y entra Banega. pic.twitter.com/CtBCLGJmeO — Capitán del escabio Mundial (@CapitanEscabi0) 16 de junio de 2018









QUÉ ES ESTO? BIGLIA, EL JUGADOR DEL QUE NADA SE ESPERABA, NADA ESTÁ HACIENDO pic.twitter.com/QheahT97XX — marciana (@yesishes) 16 de junio de 2018

















Basta de Biglia, por favor. pic.twitter.com/PPA9qczXiN — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) 16 de junio de 2018