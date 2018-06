Fotos Sin reelección, no hay ajuste que alcance

17/06/2018 -

Hasta hace escasas semanas Mauricio Macri caminaba por el sendero de la segura reeleccion. Ese era el consenso entre inversores, empresarios, miembros de Cambiemos e incluso dirigentes peronistas. Los mas reacios de estos ultimos insistian con el eslogan ¡§Hay 2019¡¨ para intentar evitar que sus escepticos companeros corrieran a negociar acuerdos electorales con el gobierno nacional. Pero sucedio luego la corrida cambiaria y la crisis de confianza que aun el Gobierno no ha podido domar. Como consecuencia de este nuevo escenario, el pais tendra este ano, en el mejor de los casos, diez puntos mas de inflacion de lo esperado y un crecimiento nulo de la economia. Habra, ademas, mayores tensiones sociales, caida del salario real y una sociedad con menor confianza en el Gobierno y en la politica en general. Como corolario de esta situacion, la presuncion inicial acerca de la segura reeleccion de Mauricio Macri ha ido perdiendo fuerza y motivando cambios en las expectativas de los principales actores politicos y economicos. Gran parte de los inversores siguen con un ojo las acciones que va tomando el Gobierno para recuperar el control y la confianza del mercado, pero con el otro miran a 2019. Los cambios que hacen en sus calculos de probabilidades sobre la reeleccion del Presidente impactan mas en sus decisiones de inversion que varias de las medidas que se anuncian en estos dias. En la vision de muchos inversores, una macroeconomia ordenada vale poco si con ello se abrieran las puertas para el retorno del populismo al poder. Y aunque 2019 parece una quimera al ritmo al que se mueve la politica en nuestro pais, es importante entender cual es la estructura social que condicionara la eleccion presidencial del ano proximo y que lo viene haciendo hace ya varios anos en nuestro pais. De forma generica, se puede dividir a los argentinos en tres claros grupos. En primer lugar, existe un conjunto de la sociedad caracterizado por su enorme rechazo a la figura de la expresidenta Cristina Kirchner en particular y al peronismo en general. Se trata de un sector mayoritariamente compuesto por ciudadanos de clase media y media alta, residentes en los grandes centros urbanos del pais. Tienen una vision positiva sobre el sector privado y el desarrollo de un capitalismo moderno y competitivo. Rechazan fuertemente las practicas paternalistas, autoritarias y populistas por parte de la dirigencia politica y ven en la falta de justicia unos de los factores principales de la declinacion argentina. Este grupo, que esta conformado por alrededor del 35% de la sociedad argentina, encontro en la figura de Macri primero y en Cambiemos despues un vehiculo capaz de representar sus intereses y poner ademas un freno al avance del kirchnerismo, por el cual se sentian amenazados en sus libertades politicas y economicas. Este sector conforma el nucleo duro de apoyo al Gobierno. Incluso en estos dias dificiles, las ultimas mediciones que realizamos en Poliarquia muestran que los mas de 40 puntos de aprobacion que tiene el presidente Macri se originan principalmente en este sector social. Existe otro grupo de ciudadanos, de composicion social mas heterogenea, que tienen una vision politica diametralmente opuesta a la del grupo anterior. Creen en el Estado no solo como distribuidor de la riqueza, sino como generador de ella. Desconfian de lo privado y lo foraneo, y creen que las empresas son mejor administradas por el sector publico que por el sector privado. Predomina entre ellos una vision clasista y de suma cero sobre la economia. El origen de los problemas argentinos no esta en el peronismo (como para el grupo anterior), sino en el accionar de los grupos concentrados de poder que manejan los resortes economicos, mediaticos y politicos del pais. Pregonan una economia mas cerrada, que proteja y subsidie. Piensan que Macri es la clara representacion de la elite economica argentina que retrotrae derechos y concentra recursos: ¡§Son ricos que gobiernan para los ricos y no conocen a los pobres¡¨. Este grupo engloba a entre el 25% y 30% de la poblacion argentina y constituye el nucleo duro de apoyo que todavia conserva Cristina Kirchner, aunque tambien lo integran socialistas, radicales alfonsinistas y los votantes de las fuerzas de izquierda. Entre ambos extremos se encuentra lo que en opinion publica se denomina el votante medio. Es el grupo mas amplio, entre 35% y 40% de los argentinos. Mencionados como ¡§la gente¡¨, ¡§el pueblo¡¨ o ¡§los vecinos¡¨, dependiendo de quien los interpele. Se trata de trabajadores, jubilados, amas de casa, de clase media baja y baja. Poseen estudios promedio apenas superiores a la primaria. Son desideologizados y desinteresados por la politica. Residen en los conurbanos de las grandes ciudades y en los pueblos chicos y pobres del interior. Se trata de votantes historicos del peronismo, no por razones ideologicas, sino culturales. Sus principales preocupaciones refieren a la situacion economica y a la inseguridad. Se involucran en el proceso electoral sobre el final del mismo y votan principalmente impulsados por dos estimulos. El primero es su situacion economica personal y la de su entorno, reflejado esencialmente en la posesion de trabajo, la variacion de sus ingresos reales y la posibilidad de consumo. La segunda motivacion de voto esta ligada a los bienes y servicios que reciben por parte del Estado. Durante el kirchnerismo se beneficiaron de programas de trasferencias monetarias directas (AUH, pensiones no contributivas, jubilaciones); el macrismo hace hincapie en la nueva infraestructura que les pretende brindar (cloacas, pavimentos, rutas, metrobus, etcetera). Esta estructura social, con dos extremos politicamente activos que se rechazan y un medio amplio, pero desinteresado, es lo que alimento la polarizacion del debate publico en la ultima decada. La estrategia que venia desarrollando el Gobierno para ganar en primera vuelta el ano proximo era clara: ir por la conquista del votante medio. Entrar en territorio del peronismo, en sectores sociales bajos, a base de mejoras economicas y de metrobus. La composicion de los 42 puntos a nivel nacional que obtuvo Cambiemos en 2017 es una clara evidencia de esto. Pero tras la desordenada devaluacion de estas semanas es dificil pensar que el Gobierno pueda alcanzar este objetivo si no se produce una fuerte recuperacion de la economia, los salarios reales y el consumo a partir de julio de 2019. Si la economia no es el motor que lleve a Cambiemos a triunfar en primera vuelta, la clave sera entonces con quien compita en la segunda. Y aqui es clave la decision que tome Cristina Kirchner. Si la exmandataria decide presentarse, le sera muy dificil a algun candidato del PJ Federal poder superarla y entrar al balotaje frente a Cambiemos debido a la base de votos que la exmandataria tiene, mas los efectos que la polarizacion genera sobre los votantes independientes. Y, en este contexto, el macrismo tendra grandes perspectivas de imponerse, como lo ha hecho cada vez que enfrento al kirchnerismo. Pero si, en cambio, Cristina Fernandez decidiera no ser candidata (y apoyar la candidatura de algun otro miembro de su sector), abriria las puertas para que un candidato del PJ Federal ingrese al balotaje. Ese podria ser el escenario mas complicado para Cambiemos y reviviria un fantasma conocido: el recuerdo de lo que sucedio en la segunda vuelta en la eleccion para jefe de gobierno de 2015 sigue siendo traumatico para muchos miembros del PRO.