17/06/2018 -

El entrenador del seleccionado de fútbol de Perú, el argentino Ricardo Gareca, consideró ayer que su equipo "hizo méritos no sólo para empatar sino para ganar" el partido ante Dinamarca, que perdió por 1 a 0, en el Grupo C, en su debut mundialista.

"Me voy amargado, no se pudo lograr y es una lástima por la gente que vino a apoyar", dijo Gareca a la televisión internacional y agregó: "el fútbol es así y ahora habrá que prepararse para el partido ante Francia", el jueves próximo, por la segunda fecha del Grupo C.

Luego en conferencia de prensa en el Mordovia Arena de Saransk el "Tigre" señaló que "hay que superarse, hay que enfrentar esta clase de problemáticas que suceden en el partido".

"Nos gusta que el equipo intente jugar, que intente generar, enfrentamos a una gran selección y toca pensar en Francia", sintetizó Gareca.

Y, concluyó: "Me deja tranquilo la entrega del equipo".