La rara posición de Caballero cuando se entonó el Himno

17/06/2018 -

A muchos llamó la atención que el arquero Wilfredo Caballero adopte una posición distinta a la de sus compañeros cuando se tocó el Himno argentino.

"Willy" se puso medio de perfil cuando no es común en una situación así.

‘Se lo noté a Fabricio Coloccini, en el Mundial juvenil que ganamos en 2001. Me gusta mirar la bandera cuando canto el Himno. En la cancha de Boca me quedé buscándola antes del partido contra Haití, pero no estaba. Me parece un gesto que dice mucho", reveló Caballero días atrás cuando hizo mención a un tema que generó muchos comentarios entre los hinchas tanto de los que estuvieron en la cancha como de aquellos que lo siguieron por TV.