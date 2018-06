Fotos Hubo aliento con tonada santiagueña en el debut de la Selección Argentina

17/06/2018 -

La seleccion argentina empato en su debut ante Islandia y por dentro quedo la sensacion de que el equipo no estuvo fino en su juego ni tampoco pudo resolver con eficiencia el vallado humano que le pusieron los ¡§vikingos¡¨ cuando intento por todos lados, quebrar el planteo ultradefensivo de su primer rival en el Grupo D del Mundial de Rusia 2018. Pero yendo al gran clima que se vivio antes, durante y despues del partido, muchos fueron los santiaguenos que pudieron disfrutar de la primera presentacion de la Albiceleste en el estadio de Spartak de Moscu. Entre tantos, se pudo observar la presencia de algunos integrantes de la familia Dalale como Gabriel, Benjamin, Ricardo y Jose, mientras que tambien se los vio euforicos y muy felices a Luis y Ricardo Marhe. Otro que tuvo la posibilidad de estar acompanando a la seleccion en su debut fue el Dr. Angel Nassif que lucio la camiseta del club de sus amores: Mitre. ¡§La gente fue muy educada y respetuosa. No puedo creer que en Santiago del Estero o en Buenos Aires, haya quilombo permanentemente. Aqui estuvimos juntos Islandia, Argentina, Arabia Saudita, Iran, Irak y Japon que hinchaban por la Argentina y sobre todo por Lionel Messi¡¨, comento Nassif cuando hablo sobre la gran convivencia que hubo con otros simpatizantes de diferentes partes del mundo y que fueron a ver el debut de ambos equipos en la cita mundialista. Mas adelante agrego: ¡§Hubo un respeto total, a la entrada y a la salida del estadio. No hubo ningun tipo de problemas, al contrario, nos abrazamos con la gente de Islandia e intercambiamos camisetas. La verdad que fue un ejemplo digno. Ojala que podamos emular en la Argentina. Ahora esperemos que el segundo partido ante Croacia, la Argentina gane¡¨. Tambien el interior de la provincia se vio representado por un grupo de hinchas que llegaron a Rusia desde la ciudad de Frias. Antes de ingresar al estadio de Spartak de Moscu, mostraron dos banderas de nuestro pais. Una de ellas tenia un mensaje de amor y la restante impreso el nombre de la ¡§Ciudad de la Amistad¡¨. Lo concreto es que mas alla de la decepcion que significo no poder empezar con el pie derecho en el Mundial de Rusia, para los hinchas santiaguenos fue una jornada muy especial teniendo en cuenta que muchos hoy estan cumpliendo el sueno de asistir por primera vez a un torneo por la Copa del Mundo y para apoyar a la seleccion que hoy mas que nunca, necesita el aliento de todos.